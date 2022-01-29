Изысканный вкус блюда удовлетворит даже гурмана

Хозяйки нередко много времени проводят в поиске новых и необычных рецептов. Для того чтобы разнообразить привычное меню, отлично подойдет салат "Яркий". Его изюминка – печеный картофель, который придает необыкновенный вкус блюду.



Ингредиенты

Листья салата (можно брать любой любимый), петрушка, две столовые ложки винного уксуса, 10 помидоров черри, приправы по вкусу, 150 мл оливкового масла, шесть картофелин, четыре яйца, два маринованных огурчика, одна луковица лука, две дольки чеснока.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно вымыть петрушку, хорошенько ее просушить и мелко нарезать. Чеснок также необходимо измельчить. Эти ингредиенты пойдут в маринад для картофеля. Их нужно смешать вместе с уксусом и маслом, сдобрить специями по вкусу.

Картошку хорошенько вымыть и нарезать крупными дольками. Берем две столовые ложки заправки и тщательно смазываем дольки картофеля. Оставшийся соус отложим для заправки самого салата.

Теперь картофель нужно запечь в духовке до готовности. Можно приготовить клубни на гриле или мангале.

Яйца варим, а затем разделяем на четыре дольки.

Переходим к овощам. Томаты черри также нужно разделить на четыре части, огурчики нарезаем небольшими кусочками. Салат следует вымыть и нарвать руками на крупные части.

Теперь все ингредиенты: картофельные дольки, яйца, томаты, огурчики и салат выкладываем в миску. Заправляем угощение оставшимся соусом и подаем на стол.

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