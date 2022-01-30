Оригинальное блюдо всем придется по вкусу

Если хорошо разбираться в кухнях разных стран, то можно собрать целую коллекцию быстрых и простых рецептов, которая позволит разнообразить привычное меню. Многие необычные блюда можно приготовить за считанные минуты. Одним из таких угощений являются бутерброды по-турецки на сковороде.



Ингредиенты

Большой лист тонкого лаваша, 200 г плавленого сыра, 250 г копченой колбаски (по желанию можно взять любую другую) два томата, один зубчик чеснока, пучок укропа, два куриных яйца, полторы чайные ложки муки, подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разрезать лаваш на четыре части. Первую часть обильно смазываем плавленым сыром. Сверху кладем начинку, в предложном варианте это будет смесь колбасы, помидоров, чеснока и укропа. Начинку можно делать любую на ваш вкус.

Таким же образом поступаем с оставшимися двумя частями лаваша. Собираем пирамиду из трех слоев, сверху кладем четвертую часть лаваша. Теперь эту конструкцию нужно порезать на крупные куски.

Яйца взбиваем с мукой. В эту смесь следует окунуть каждый кусок, а затем обжарить на масле. Отличная оригинальная закуска готова. Подавать горячей.

Ранее "Утро" делилось рецептом оригинальных бутербродов в духовке.