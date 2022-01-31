Вкуснейший сливочный соус не даст остановиться на одной порции

"Утро" предлагает попробовать американский вариант популярного блюда.



Продукты:

Макароны – 300 гр.;

Сыр чеддер – 250 гр.;

Сыр моцарелла – 150 гр.;

Молоко – 250 мл.;

Масло сливочное – 40 гр.;

Мука пшеничная – 4 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Оба вида сыра натереть на терке.

Пока варятся макароны, нужно приготовить сырный соус. В кастрюльку положить сливочное масло, растопить, добавить муку, подождать минуту, помешивая. Затем влить молоко, перемешать.

Варить эту смесь нужно несколько минут до загустения.

Всыпать в кастрюлю сыр, прогреть пару минут, пока смесь не станет однородной.

Готовые макароны слить, добавить сырный соус, перемешать. Вкусное и быстрое блюдо готово.