Спасение буквально под рукой

Першение с болью в горле вызывают, как правило, целое множество факторов. Однако в большинстве случаев сомневаться не приходится: недуг дает о себе знать из-за заражения вирусной и бактериальной инфекцией. А один из наиболее популярных и действенных способов – полоскание. В зависимости от средства можно и унять боль, и достичь противовоспалительного и обезболивающего эффектов, указывают адепты народной медицины.

Недавно в Сети опубликовали известный старшим поколениями народный рецепт, который когда-то использовался от боли в горле. Все гениальное, как известно, просто. Явное преимущество "домашних лекарств" – все самое нужное оказывается под рукой и лежит где-нибудь на кухне.

Рецепт

Боль в горле в домашних условиях лечат, как правило, полосканиями. Для этого подойдет стакан теплой кипяченой воды, пищевая сода , соль и несколько капель йода. Разведите все в воде и периодически полоскайте больное горло.

А еще, утверждает источник, хорошую помощь окажет ложка меда. Только его нужно медленно рассасывать. Ведь хорошо известно, что мед обладает противовоспалительными свойствами. Достаточно буквально одной чайной ложки.

Ингредиенты

Стакан кипяченой воды

Соль

Сода

Йод.

Отметим, однако, что перед полосканием горла необходимо узнать точную причину боли: для этого обратитесь к терапевту и ни в коем случае не занимайтесь самостоятельной постановкой диагноза с использованием рекомендаций соседки со второго этажа, которая, несомненно, знает всех врачей в городе и живет двенадцатый десяток лет. Перед использованием приведенного метода нужно проконсультироваться с врачом.

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