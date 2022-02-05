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Известный врач Роман Леончук поделися простым рецептом полезнейшего десерта, который готовится из зеленого чая и киви – такой "микс" можно даже принимать на ночь без вреда для здоровья. Но будьте осторожны: известно, что зеленый чай относится к бодрящим напиткам.
Доктор предлагает подписчикам приготовить довольно простой коктейль, который подойдет всем, кто желает похудеть без всяких мучений, сопровождающихся желанием поскорее сбегать к холодильнику.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Добавляем в стакан одну столовую ложку желатина. Затем заливаем туда холодную воду, хорошо размешиваем и оставляем на час-другой.
Пока у нас есть уйма времени, займемся киви – нарезаем и откладываем в сторону. Теперь можно и заварить зеленый чай. Подойдет любой сорт. Примерно 250 миллилитров чая заливаем в кастрюлю вместе с желатином и варим при невысокой температуре – до тех пор, пока желатин не растворится.
Приготовьте стаканы – на дно нужно выложить нарезанные ломтики киви. Все заливаем сверху горячим напитком, который уже к тому моменту должен свариться. Остужаем и убираем в холодильник.
Автор ролика уверяет, что такой коктейль с таким чудесным рецептом можно употреблять на ночь в любых количествах – диетический кисель не прибавит к телу ни одного лишнего грамма жира.
Кое-кто из подписчиков уже сообщил, что попробовал чудо-десерт – он оказался довольно плотным, так как хорошо застывает в холодильнике, превращаясь в желейную массу. А для диабетиков, указали в комментариях, такой рецепт может стать неплохой альтернативой сладкому.
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