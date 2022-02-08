Ека – распространенное блюдо на Кавказе, однако в абхазском варианте приготовления есть свои особенности, которые делают его еще вкуснее.
Ингредиенты:
Половина листа тонкого лаваша,
Одно куриное яйцо,
25 гр сливочного масла,
30 гр сыра сулугуни,
Щепотка соли.
Приготовление:
Сначала следует натереть сулугуни на мелкой терке. Если нет этого сорта сыра, можно заменить его другим, однако рецепт с сулугуни является самым вкусным.
Далее в миске нужно растворить соль в холодной воде и опустить туда лаваш на пару секунд. Главное не передержать его, иначе хлеб порвется.
После этого на сковородке растопить сливочное масло и обжарить вымоченный лаваш. Все также нужно следить за тем, чтобы он не порвался.
После того, как одна сторона поджарится, лаваш нужно перевернуть, затем вбить сверху яйцо и посыпать сулугуни. Далее свернуть края лаваша таким образом, чтобы яйцо осталось внутри и не вытекло. Должен получиться треугольник из лаваша. Затем обжаривать его 3 минуты, и подать к столу горячим.