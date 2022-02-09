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Многие хозяйки периодически сталкиваются с серьезной проблемой – иногда времени на готовку совсем не хватает. Также проводить долгие часы у плиты не любят холостяки и студенты. Для всех этих людей существуют быстрые рецепты сытных блюд. Например, далеко не все знают, что картофель можно запечь прямо в микроволновке.
По вкусу блюдо ничем не отличается от приготовленного в духовом шкафу, однако серьезно экономит время кулинара.
130 г жирной сметаны, 300 г картошки, столовая ложка подсолнечного масла, специи по вкусу.
Сначала нужно подготовить саму картошку. Ее следует почистить, хорошенько вымыть, просушить и нарезать на крупные дольки.
Затем перемещаем нарезанные клубни в емкость, которую можно будет поставить в микроволновую печь.
Теперь нужно сдобрить картошечку специями, посолить, поперчить и добавить подсолнечное масло.
После этого ставим посуду в микроволновую печь и оставляем там на максимальной мощности на 20 минут.
Затем вытаскиваем, добавляем сметану, тщательно перемешиваем будущий ужин и снова ставим в микроволновку. На максимальной мощности блюдо будет готовиться еще 10 минут.
Ранее "Утро" делилось рецептом овощной запеканки в сковороде.
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