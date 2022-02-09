Блюдо отлично подойдет в дополнение к мясу

Многие хозяйки периодически сталкиваются с серьезной проблемой – иногда времени на готовку совсем не хватает. Также проводить долгие часы у плиты не любят холостяки и студенты. Для всех этих людей существуют быстрые рецепты сытных блюд. Например, далеко не все знают, что картофель можно запечь прямо в микроволновке.



По вкусу блюдо ничем не отличается от приготовленного в духовом шкафу, однако серьезно экономит время кулинара.

Ингредиенты

130 г жирной сметаны, 300 г картошки, столовая ложка подсолнечного масла, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить саму картошку. Ее следует почистить, хорошенько вымыть, просушить и нарезать на крупные дольки.

Затем перемещаем нарезанные клубни в емкость, которую можно будет поставить в микроволновую печь.

Теперь нужно сдобрить картошечку специями, посолить, поперчить и добавить подсолнечное масло.

После этого ставим посуду в микроволновую печь и оставляем там на максимальной мощности на 20 минут.

Затем вытаскиваем, добавляем сметану, тщательно перемешиваем будущий ужин и снова ставим в микроволновку. На максимальной мощности блюдо будет готовиться еще 10 минут.

Ранее "Утро" делилось рецептом овощной запеканки в сковороде.