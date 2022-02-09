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Оладьи на кефире получаются пышными и не теряют форму даже после того, как остынут. В результате из самых простых ингредиентов получается безумно вкусное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.
Пол-литра кефира,
80 мл воды,
2 куриных яйца,
4 столовые ложки сахара,
480 гр пшеничной муки,
1 чайная ложка соли,
1 чайная ложка соды.
Прежде всего, необходимо подогреть кефир. Для этого нужно налить его в кастрюлю вместе с водой, перемешать, и дождаться, пока он станет теплым. Кстати, кефир можно выбирать любой жирности, но для более насыщенного вкуса оладий лучше взять продукт 3,2% жирности.
Далее в глубокой миске разбить два яйца, добавить соль, сахар и взбить миксером. Далее влить туда подогретый кефир, просеять муку и продолжать перемешивать до однородного состояния. В конце добавить ложку соды и окончательно перемешать.
После этого на сковороду налить растительное масло и разогреть ее до раскаленного состояния. С помощью большой ложки выложить на сковороду тесто в форме небольших круглых или овальных лепешек и обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Далее жарить оладушки по этой схеме, пока не закончится тесто.
Готовое блюдо подавать со сметаной или джемом.
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