Имя избранницы артист раскрывать не стал

Александр Домогаров стал героем Ютуб-шоу "Миронов де-факто". Актер заявил, что в скором времени планирует сыграть свадьбу.

Имя избранницы Домогаров раскрывать отказался. Свое нежелание рассказывать о возлюбленной артист объяснил в шоу ютуб-канала "Миронов Де-факто" тем, что хочет уберечь ее от "долбежки желтой прессы".

По словам Александра Юрьевича, о бракосочетании он объявит только самым близким людям. До общественности доносить радостную новость знаменитость не будет.

"Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать", – отметил артист.

Звезда кинокартины "Бандитский Петербург" лишь обмолвилась, что свадьба может состояться в этом году. Другие подробности будущего торжества Домогаров оставил в секрете.

Александр Юрьевич признался – со своей избранницей он состоит в отношениях достаточно давно. Если бракосочетание не сорвется, то женщина станет четвертой по счету супругой кинозвезды.

Первой женой Домогарова стала Наталья Сагоян. Женщина подарила актеру сына Дмитрия. В июне 2008 года наследника пары не стало – на него на большой скорости наехал автомобиль.

Вторая супруга артиста – Ирина Гуненкова. В браке родился сын Александр.

В третий раз он женился на Наталье Громушкиной. В 2005 году супруги развелись.

Также некоторое время Александр Юрьевич жил с актрисой Мариной Александровой. В 2007 году в их отношениях была поставлена точка.

Ранее Домогаров рассказал о страшном пророчестве, связанном с кончиной наследника.