Домогаров собрался жениться в четвертый раз

Домогаров собрался жениться в четвертый раз
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Имя избранницы артист раскрывать не стал

Александр Домогаров стал героем Ютуб-шоу "Миронов де-факто". Актер заявил, что в скором времени планирует сыграть свадьбу.

Имя избранницы Домогаров раскрывать отказался. Свое нежелание рассказывать о возлюбленной артист объяснил в шоу ютуб-канала "Миронов Де-факто" тем, что хочет уберечь ее от "долбежки желтой прессы".

По словам Александра Юрьевича, о бракосочетании он объявит только самым близким людям. До общественности доносить радостную новость знаменитость не будет.

"Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать", – отметил артист.

Звезда кинокартины "Бандитский Петербург" лишь обмолвилась, что свадьба может состояться в этом году. Другие подробности будущего торжества Домогаров оставил в секрете.

Александр Юрьевич признался – со своей избранницей он состоит в отношениях достаточно давно. Если бракосочетание не сорвется, то женщина станет четвертой по счету супругой кинозвезды.

Первой женой Домогарова стала Наталья Сагоян. Женщина подарила актеру сына Дмитрия. В июне 2008 года наследника пары не стало – на него на большой скорости наехал автомобиль.

Вторая супруга артиста – Ирина Гуненкова. В браке родился сын Александр.

В третий раз он женился на Наталье Громушкиной. В 2005 году супруги развелись.

Также некоторое время Александр Юрьевич жил с актрисой Мариной Александровой. В 2007 году в их отношениях была поставлена точка. 

Ранее Домогаров рассказал о страшном пророчестве, связанном с кончиной наследника. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость243725
Пожаловаться Ответить
параноик
Гость243524
Пожаловаться Ответить
хроник
Гость235757
Пожаловаться Ответить
Старый пень обоссаный, очередной.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей