Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Кто из мужчин сумел покорить сердце строптивой пародистки Елены Воробей,
все еще не известно. Артистка тщательно оберегает свою личную жизнь и не спешит
и раскрывать имя возлюбленного. При этом юмористка не стесняется рассказывать о
личных переживаниях и, возможно, даже уже связала себя узами брака с тайным
избранником.
Елена с радостью согласилась побеседовать с любопытными журналистами. 53-летняя звезда рассказала, что очень счастлива.
"Весна может быть 12 месяцев в году", – интригующе улыбнулась корреспондентам знаменитость.
Артистка в свойственной ей шутливой манере рассказала, как затянула любимого мужчину в ЗАГС. Воробей призналась, что ее кавалера нельзя назвать большим любителем спорта. А вот сама Елена, наоборот, предпочитает активный образ жизни. Однажды она выманила избранника на улицу и заставила пройти 25 км.
"И мы так плавно подошли к ЗАГСу..." – продолжает интриговать журналистов знаменитость.
На прямой ответ, появился ли в ее паспорте заветный штамп, Елена, лукаво улыбаясь, отвечать не стала. Но при этом артистка с готовностью продемонстрировала оригинальное кольцо на "том самом" пальце. Огромный витиевато украшенный перстень действительно привлекает внимание.
Как отмечает издание "Комсомольская правда", пародистка встречается с неким госслужащим. В любом случае, пока Елена не готова раскрывать его личность.
Напомним, в конце прошлого года юмористка попала в крупный скандал после того, как позволила себе резкую критику в адрес "Аншлага".
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства