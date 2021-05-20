Телеведущего удивляют упреки, что он живет на средства налогоплательщиков

Владимир Соловьев отреагировал на оскорбление, которое часто звучит в его адрес со стороны злопыхателей. Ненавистники любят утверждать, что телеведущий является кремлевским пропагандистом, который роскошно живет на бюджетные средства.



Журналист признался, что его весьма удивляют подобного рода утверждения. Соловьев объяснил недругам, что на самом деле благодаря его трудовой деятельности отечественная казна только пополняется. Все дело в том, что передачи, в которых участвует Владимир, демонстрируют отличные рейтинги и нравятся российскому зрителю.

При этом государственные каналы, на которых транслируют передачи с Соловьевым, активно сотрудничают с рекламодателями и зарабатывают огромные деньги на рекламных роликах.

"Я вообще-то зарабатываю деньги бюджета, потому что телевидение продает рекламу", – ответил недоброжелателям журналист.

По словам Владимира, рекламные слоты во время трансляций его телепередач стоят "сумасшедших денег". Так что госканалы и телеведущий работают на взаимовыгодных условиях, пишет издание "Знак".

К слову, недавно Соловьев жестко прошелся по получившей вид на жительство в Латвии актрисе Чулпан Хаматовой. Телеведущий поделился со знаменитостью неоднозначными фактами о ее новой "родине".