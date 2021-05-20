"Зарабатываю деньги для бюджета": Соловьев ответил обзывающим его пропагандистом критикам

"Зарабатываю деньги для бюджета": Соловьев ответил обзывающим его пропагандистом критикам
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущего удивляют упреки, что он живет на средства налогоплательщиков

Владимир Соловьев отреагировал на оскорбление, которое часто звучит в его адрес со стороны злопыхателей. Ненавистники любят утверждать, что телеведущий является кремлевским пропагандистом, который роскошно живет на бюджетные средства.

Журналист признался, что его весьма удивляют подобного рода утверждения. Соловьев объяснил недругам, что на самом деле благодаря его трудовой деятельности отечественная казна только пополняется. Все дело в том, что передачи, в которых участвует Владимир, демонстрируют отличные рейтинги и нравятся российскому зрителю.

При этом государственные каналы, на которых транслируют передачи с Соловьевым, активно сотрудничают с рекламодателями и зарабатывают огромные деньги на рекламных роликах.

"Я вообще-то зарабатываю деньги бюджета, потому что телевидение продает рекламу", – ответил недоброжелателям журналист.

По словам Владимира, рекламные слоты во время трансляций его телепередач стоят "сумасшедших денег". Так что госканалы и телеведущий работают на взаимовыгодных условиях, пишет издание "Знак".

К слову, недавно Соловьев жестко прошелся по получившей вид на жительство в Латвии актрисе Чулпан Хаматовой. Телеведущий поделился со знаменитостью неоднозначными фактами о ее новой "родине".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Пончик
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Всё правильно ответил. Смотрю его. Высококлассный журналист. И экспертное сообщество в его программе сильное.
Что касается, его пропагандисткой деятельности якобы...То на то он и федеральный канал, чтобы отражать точку кремля. Поэтому это нормально, что кремль нанял высококлассного журналиста для того, чтобы тот транслировал эту точку зрения. А не какого то мямлю.
Странно было бы, если бы федеральном канале показыаали бы рыбалку или дом 2.
Для этого есть специализированные каналы. И их сотни. Кому не нравится Соловьёв - пусть переключит и смотрит свой дом 2.
Гость242147
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А у нас на телевидении есть бедные?
Лева
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Совершенно верно! Для личного бюджета!
Гость229872
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Госканалы все на дотациях из госбюджета. Реклама давно ушла в интернет, поскольку ТВ смотрят бедные пенсионеры. Его передачи так "популярны", что из задвинули на очень позднее время. Посмотрите рейтинги-2,1%.
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