"А ты не бойся": Галкин подколол бывшего парня Бузовой

"А ты не бойся": Галкин поиздевался над бывшим парнем Бузовой
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер пришел на встречу с шоуменом в компании матери

Очередной выпуск авторского шоу пародиста Максима Галкина получился весьма колоритным. Артист пригласил в гости сразу два звездных семейства: певца Сергея Трофимова с его дочерью Лизой и рэпера Даву с матерью Анной Манукян.

В свойственной ему манере Галкин начал подшучивать над звездами. В итоге выяснилось, что Трофимов не знает ни одной песни бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. На выручку отцу пришла его дочка, которая даже исполнила отрывок из композиции Давы "Ролекс".

Родительница молодого артиста, в свою очередь, заявила, что обожает песню Сергея "Я скучаю по тебе". При этом, когда Давида попросили исполнить одну из композиций его коллеги по сцене, тот застеснялся и отказался.

Галкин, конечно, не мог проигнорировать такую скромность артиста и объявил, что "никогда не видел армян, которые стесняются петь".

"А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть", – обратился к Даве Максим.

Шутка юмориста произвела настоящий фурор в студии. Особенно громко хохотали Давид с матерью.

Чуть позже Галкин еще раз прикололся над Манукяном, включив популярную песню Султана Лагучева "Горький вкус". Хит повествует о девушке, которая пустила любовный яд в сердце несчастного мужчины.

В выпуске шоу "Музыкалити", который выложен на ютуб-канале Gazgolder, Максим поспешил заверить Давида, что поставил эту песню не потому, что тот недавно расстался с Ольгой, а только из-за популярности композиции.

К слову, недавно Манукяна заподозрили в хайпе на трагедии в Казани. Поступок рэпера разочаровал даже его фанатов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей