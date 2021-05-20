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Очередной выпуск авторского шоу пародиста Максима Галкина получился
весьма колоритным. Артист пригласил в гости сразу два звездных семейства: певца
Сергея Трофимова с его дочерью Лизой и рэпера Даву с матерью Анной Манукян.
В свойственной ему манере Галкин начал подшучивать над звездами. В итоге выяснилось, что Трофимов не знает ни одной песни бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. На выручку отцу пришла его дочка, которая даже исполнила отрывок из композиции Давы "Ролекс".
Родительница молодого артиста, в свою очередь, заявила, что обожает песню Сергея "Я скучаю по тебе". При этом, когда Давида попросили исполнить одну из композиций его коллеги по сцене, тот застеснялся и отказался.
Галкин, конечно, не мог проигнорировать такую скромность артиста и объявил, что "никогда не видел армян, которые стесняются петь".
"А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть", – обратился к Даве Максим.
Шутка юмориста произвела настоящий фурор в студии. Особенно громко хохотали Давид с матерью.
Чуть позже Галкин еще раз прикололся над Манукяном, включив популярную песню Султана Лагучева "Горький вкус". Хит повествует о девушке, которая пустила любовный яд в сердце несчастного мужчины.
В выпуске шоу "Музыкалити", который выложен на ютуб-канале Gazgolder, Максим поспешил заверить Давида, что поставил эту песню не потому, что тот недавно расстался с Ольгой, а только из-за популярности композиции.
К слову, недавно Манукяна заподозрили в хайпе на трагедии в Казани. Поступок рэпера разочаровал даже его фанатов.
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