Артист нарвался на шквал критики после концерта в Днепропетровске

Звездный артист Александр Малинин столкнулся с критикой в свой адрес из-за фото, сделанного на Украине. Так, певец попозировал со скандальной оперной певицей Марией Максаковой, которая заявилась к нему в гримерку после концерта в Днепре. Артистка призналась, что восхищается своим кумиром уже больше тридцати лет. Однако Малинин наткнулся не только на обожание, но и яростную критику в Сети.

Сама Максакова вспомнила, делясь с подписчиками впечатлениями от встречи с Малининым, что еще вместе с семьей слушала песни кумира, а ее мать, прославленная певица Людмила Максакова, умилялась и восхищалась творчеством Александра.

Однако не все разделили восторг Марии. Многие раскритиковала Малинина за гастроли на Украине, заявив, что личностные качества артиста оставляют желать лучшего.

"Противен и как артист. Увы..", "Тряпка этот Малинин, отказался от своей американской дочери. Что его жена скажет, то он и делает", "Вечно слюнявый рот когда поет. Человеческие, мужские качества Малинина перечеркивают все его таланты! Просто отвратительно! "Зарабатывает в России и Украине , а семья предпочитает Лондон и Германию! "Патриот", как и его дети", "Мужские качества отталкивают от персоны", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В прошлом году сообщалось, что охрана артиста выставила из его дома дочь Киру – женщина утверждает, что лишь приехала повидаться с отцом после новостей о госпитализации. Однако ее мигом выдворили с территории особняка звездного исполнителя, который, по всей видимости, не был настроен на общение с наследницей.