"Просто отвратительно": Малинина затравили в Сети за концерты на Украине

"Просто отвратительно": Малинина затравили в Сети за концерты на Украине
Александр Малинин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист нарвался на шквал критики после концерта в Днепропетровске

Звездный артист Александр Малинин столкнулся с критикой в свой адрес из-за фото, сделанного на Украине. Так, певец попозировал со скандальной оперной певицей Марией Максаковой, которая заявилась к нему в гримерку после концерта в Днепре. Артистка призналась, что восхищается своим кумиром уже больше тридцати лет. Однако Малинин наткнулся не только на обожание, но и яростную критику в Сети.

Сама Максакова вспомнила, делясь с подписчиками впечатлениями от встречи с Малининым, что еще вместе с семьей слушала песни кумира, а ее мать, прославленная певица Людмила Максакова, умилялась и восхищалась творчеством Александра.

Однако не все разделили восторг Марии. Многие раскритиковала Малинина за гастроли на Украине, заявив, что личностные качества артиста оставляют желать лучшего.

"Противен и как артист. Увы..", "Тряпка этот Малинин, отказался от своей американской дочери. Что его жена скажет, то он и делает", "Вечно слюнявый рот когда поет. Человеческие, мужские качества Малинина перечеркивают все его таланты! Просто отвратительно! "Зарабатывает в России и Украине , а семья предпочитает Лондон и Германию! "Патриот", как и его дети", "Мужские качества отталкивают от персоны", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В прошлом году сообщалось, что охрана артиста выставила из его дома дочь Киру – женщина утверждает, что лишь приехала повидаться с отцом после новостей о госпитализации. Однако ее мигом выдворили с территории особняка звездного исполнителя, который, по всей видимости, не был настроен на общение с наследницей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Марик Усманов
Пожаловаться Ответить
Никогда его не слушал, c самого начала его карьеры. Его физиономия мне всегда напоминает волчий оскал. Неприятный тип, а также никакой его голос. Даже если бы доплатили, не пошел бы на его концерт, со мной солидарны все мои друзья и приятели и просто хорошие люди.
Гость243182
Пожаловаться Ответить
Стыдно, россияне, за нашего артиста. Он, оказывается, вообще никакой!!! Ни совести, ни чести.
Гость243182
Пожаловаться Ответить
Патриот России, который с семьёй проживает за границей и разьезжает по Украине. А мы, бестолковые, ходим на его концерты, чтобы он, подкаблучник, содержал свою фифу... Над кем смеяться?
.
Гость242682
Пожаловаться Ответить
Давно вызывает неприязнь со своей супругой, еще кто-то ходит на его концерты?
Амалия
Пожаловаться Ответить
Живет в Лондоне и Германии, а потом едет петь про "русские березки", бабло зарабатывать... Отвратный мужик... бойкот ему надо объявить, пусть поет там, где живет....
Гость235757
Пожаловаться Ответить
Сума перемётная.
Гость242571
Пожаловаться Ответить
Малінін своїм талантом заробив собі право жити так, як хоче, і там, де хоче... Заздріть мовчки!
Гость241147
Пожаловаться Ответить
Гость236742
оооооо, кацапня вонючая повключала свои говномёты!!!!!
усраинский хохловыродок прорснулся и начал вонять!
Гость236742
Пожаловаться Ответить
оооооо, кацапня вонючая повключала свои говномёты!!!!!
Ххх
Пожаловаться Ответить
Отвратительное существо
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей