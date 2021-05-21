Представительница Молдавии взяла самую длинную ноту

Продюсируемая Филиппом Киркоровым Наталья Гордиенко смогла пройти в финал "Евровидения", который пройдет 22 мая в Роттердаме.

Во втором полуфинале приняли участие 17 стран. Продолжат борьбу за первое место, кроме Молдавии, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Финляндия, Швейцария, уточняет РИА "Новости".

К слову, исполняя песню Sugar, Гордиенко смогла установить новый рекорд "Евровидения": певица взяла самую длинную за всю историю конкурса ноту, которую удерживала на протяжении 17 секунд. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.

Ранее появившийся на конкурсе Киркоров ужаснул европейцев.