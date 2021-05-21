"Был уверен, что он меня ударит": почему поругались Алексей Чумаков и Александр Серов

"Был уверен, что он меня ударит": почему поругались Алексей Чумаков и Александр Серов
Алексей Чумаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Обида музыканта стала для супруга Юлии Ковальчук неожиданностью

Алексей Чумаков и Александр Серов давно находятся в ссоре. Исполнитель хита "Тут и там" решил рассказать журналистам о причинах конфликта. 

Все началось с того, что Чумаков решил исполнить песню "Я люблю тебя до слез" в эфире известного шоу "Один в один". По словам певца, он искренне готовил номер, однако решил добавить немного юмора, поскольку передача все-таки развлекательная.

Как оказалось, у Серова, по словам его коллеги, отсутствует самоирония и чувство юмора. В итоге до Чумакова дошли слухи, что Александр Николаевич хочет "набить ему морду". 

Однажды это почти произошло, но в последний момент исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" все-таки передумал. 

"Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошёл мимо. Может, всё дело в том, что я высокого роста — 190 см. Плюс во мне 100 кг", 

предположил Алексей в интервью "Аргументам и фактам". 

Позже Серов решил наказать Чумакова через суд, однако и тут ему не очень повезло, поскольку перепевший его артист ничего не нарушил. 

Конфликт, кстати, до сих пор не разрешен. По иронии судьбы, Чумаков и Серов часто пересекаются на мероприятиях, но мужчина принципиально не здоровается со своим обидчиком, делая вид, что его не существует. Супруг Юлии Ковальчук же отмечает, что прекрасно относится к артисту, называя его уникальным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ГостьСветлана
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Получил?
Гость251807
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Вот зачем это интервью? Напомнить о себе? Больше не о чем говорить? Ударил?
Гостьниколай
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Надо было набить морду Чумакову,отвратный тип,слишком большого мнения о себе
Гость243844
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Гость243091
Пошлятина
Это сам Серов ответил?
Гость243091
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Пошлятина
Гость235121
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точь в точь, браво Чумаков
Гость242899
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СУПЕР!!!
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