Обида музыканта стала для супруга Юлии Ковальчук неожиданностью

Алексей Чумаков и Александр Серов давно находятся в ссоре. Исполнитель хита "Тут и там" решил рассказать журналистам о причинах конфликта.

Все началось с того, что Чумаков решил исполнить песню "Я люблю тебя до слез" в эфире известного шоу "Один в один". По словам певца, он искренне готовил номер, однако решил добавить немного юмора, поскольку передача все-таки развлекательная.

Как оказалось, у Серова, по словам его коллеги, отсутствует самоирония и чувство юмора. В итоге до Чумакова дошли слухи, что Александр Николаевич хочет "набить ему морду".

Однажды это почти произошло, но в последний момент исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" все-таки передумал.

"Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошёл мимо. Может, всё дело в том, что я высокого роста — 190 см. Плюс во мне 100 кг",

– предположил Алексей в интервью "Аргументам и фактам".

Позже Серов решил наказать Чумакова через суд, однако и тут ему не очень повезло, поскольку перепевший его артист ничего не нарушил.

Конфликт, кстати, до сих пор не разрешен. По иронии судьбы, Чумаков и Серов часто пересекаются на мероприятиях, но мужчина принципиально не здоровается со своим обидчиком, делая вид, что его не существует. Супруг Юлии Ковальчук же отмечает, что прекрасно относится к артисту, называя его уникальным.