Наследник звезды отмечает юбилей

Сегодня, 21 мая, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита отмечает день рождения. Наследнику звездной пары исполнилось 30 лет. Одной из первых его поздравила мама.

Певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором показала этапы взросления своего наследника. На первых кадрах Никита предстал перед поклонниками малышом с пухлыми щечками и задорной улыбкой. Затем Орбакайте показала архивные снимки, на которых мальчик начал превращаться в подростка.

На некоторых фотографиях Пресняков запечатлен с микрофоном. Как известно, молодой человек решил пойти по стопам своих родителей. На последних фотографиях видно, как вырос Никита: из милого рыжеволосого мальчика он превратился в настоящего мужчину.

"Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков!"

– подписала видео артистка.

В комментариях друзья Орбакайте и ее поклонники принялись поздравлять ее наследника с важной датой.

"Поздравляю Никиту с серьёзной круглой датой! Счастья ему и удачи!", "Поздравляю, Дорогая! С днем рождения любимого сыночка", "Поздравляю, Кристина. Красивый, хороший, талантливый сын у Вас", "Ого... уже 30. С Юбилеем! Больших творческих успехов!", "Он такой смешной был маленький, сейчас просто красавчик",

– написали в пользователи "Инстаграма".

Напомним, что Никита Пресняков появился на свет в 1991 году в Лондоне. Сейчас наследник Орбакайте снимается в кино и занимается музыкой. У него есть своя музыкальная группа. В 2017 году женился на Алене Красновой. Сейчас пара живет в квартире, которую им подарила Алла Пугачева.

Кстати, не так давно дочери Орбакайте Клавдии исполнилось 9 лет. Семья устроила шумную вечеринку, на которой было весело не только детям, но и взрослым.