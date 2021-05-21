Интерес к артистке подогревают искусственно, считает критик

Сергей Соседов частенько резко высказывается в звезд отечественного шоу-бизнеса. В этот раз досталось Алле Пугачевой.

Всему виной конфликт Примадонны с Филиппом Киркоровым. Вот уже несколько месяцев и поклонники, и коллеги артистов гадают, что за черная кошка пробежала между бывшими супругами.

Оказалось, что от одного только упоминания имени Пугачевой Киркоров выходит из себя. По мнению Соседова, это абсолютно нормальная реакция.

"Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу",

– поделился критик с "Собеседником".

Кстати, говоря о ссоре артистов, Соседов заметил, что Пугачева и Киркоров не могли поссориться на любовной почве. Мол, никогда чувств между ними не было, а Алла Борисовна всегда ходила с "мертвым" лицом. Даже когда рядом с ней был ее супруг в лице поп-короля.

Как считает эксперт в мире музыки, до Примадонны уже никому нет дела, но звезда не желает расставаться с былой славой. Соседов весьма жестко намекнул Примадонне, что она уже давно прошлом, а публика от нее устала. В качестве подтверждения своих слов он предложил журналистам устроить опрос и спросить у прохожих на улице, что они думают о женщине, которая поет. "Вот и услышите, что они думают. Она уже никому не интересна. Ее поезд ушел", – подытожил свою гневную тираду Соседов.

Ранее музыкальный критик осудил выступление отечественных звезд по фонограмму. Сергей также рассказал, что никогда не слышал живого выступления Ирины Аллегровой.