Норкина разозлили слова политолога о "пьющих слесарях"

Норкина разозлили слова политолога о "пьющих слесарях"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Ведущего сильно задело высказывание гостя

Популярный российский телеведущий Андрей Норкин разозлился на приглашенного на "Место встречи" политолога Виктора Олевича. Во время выпуска журналист решил отстоять честь рабочего класса, рассказав о том, кем ему приходилось работать.

Так, не недавнем выпуске эксперты обсудили дело столичного пранкера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре города. Все собравшиеся единодушно пришли к выводу о том, что виновник заслуживает самого строгого наказания. Однако некоторые указали на то, что знаменитости куда проще выйти из ситуации, нежели простому человеку.

Норкин отметил, что многие блогеры, включая Била, нарушают закон, пытаясь заработать себе на жизнь. Однако жизнь простых россиян такое поведение исключает.

"Извините, но слесарь это делать не станет. Потому что ему на этом не заработать. В противном случае он уже блогер", – заявил Норкин.

Ведущего перебил присутствующий в студии Олевич, выразивший несогласие с позицией Норкина.

"Слесарь напьется", – выразил уверенность эксперт.

Норкина сильно задели слова гостя. В ответ телеведущий намекнул, что явно не согласен с распространенным стереотипом о простых рабочих.

"Я, кстати, слесарь по первой профессии. Могу обидеться", – ответил журналист.

Ведущий программы также призвал возбуждать уголовное дело и лишать водительских прав тех, кто устраивает на дорогах подобные выходки. Иных способов пресечь такую деятельность, кроме как уголовным делом или штрафом, Норкин не видит. 

Ранее Норкин решил поддеть присутствующего в студии "Места встречи" эксперта-русофоба, выдав очередной анекдот.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость239022
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Гость241534
Слесарь - анекдотчик Норкин. Фамилия еврейская.
ну и? все, это приговор?)
евреем быть запрещено?
Гость227449
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Гость241534
Слесарь - анекдотчик Норкин. Фамилия еврейская.
Гость241534-очень идиотское прзвище!
Гость241534
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Слесарь - анекдотчик Норкин. Фамилия еврейская.
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