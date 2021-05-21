Телеведущая анонсировала "что-то" невероятное

Ольга Бузова не привыкла сидеть без дела. Поэтому решила попробовать себя в новой роли – певица станет наставницей в новом шоу в Белоруссии XFactor. Такой радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме", отметив, что любит быть первой во всем. Однако часть интернет-пользователей раскритиковала знаменитость за то, что она решилась косвенно поддержать решим Александра Лукашенко.

"Уже считаю дни до шоу!"

– написала звезда.

Бузова призналась, что ради шоу решила переехать в Республику, чтобы не остаться в стороне от отбора участников. Знаменитость пообещала, что программа выдастся на славу.

Поклонники поддержали артистку. Многие восхитились тем, чего Бузова достигла.

"Всего добилась сама. И это реально огонь", "С каждым днем все выше и выше", "Королева", "С удовольствием попала бы в вашу команду, Оленька", – написали фанаты в комментариях.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые посмеялись над звездой. Кое-кто усомнился в том, что Бузова может научить кого-то петь, другие пригрозили, что от нее отвернется большая часть белорусов.

"Сейчас от вас отвернется большая часть белорусской аудитории и на концерты ехать будет некуда ", "Это будет днище очередное. Потому что это пропагандистское белорусское ТВ, и потому, что жюри достойно передачи", "Все уважающие себя артисты отказались поддерживать режим диктатора, а вот не уважающие себя неартисты как Оля согласились, браво, что сказать", "Наставник по чему? По фейлам?", "Мания величия началась от безвкусия", – заявили интернет-пользователи.

Ранее появилось видео, как Бузова пихнула постороннюю женщину.