Бурная личная жизнь и крах карьеры: судьба звезды "Военно-полевого романа" Мартынова

Бурная личная жизнь и крах карьеры: судьба звезды "Военно-полевого романа" Мартынова
Фото: Vyacheslav Panov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Сейчас актер ведет затворнический образ жизни

Александр Мартынов известен по кинокартинам "Татьянин день", "Военно-полевой роман", "Петля", "Битва за Москву" и другим. Харизматичный актер с привлекательной внешностью быстро покорил сердца телезрителей. Однако, несмотря на начальный успех в карьере, актер пережил немало трудностей.

В студенческие годы Мартынов женился в первый раз. Избранница родила Александру Сергеевичу двоих сыновей. Спустя некоторое время пара распалась.

Также актер состоял в отношениях с Любовью Руденко. Когда актриса родила сына от возлюбленного, он отказался признавать ребенка. В итоге Анатолия вырастил супруг артистки Кирилл.

Второй женой Александра Сергеевича стала актриса Татьяна Муха. В семье появилась дочь, которую назвали Марией. Через четыре года после бракосочетания супруги развелись. Их пути разошлись из-за того, что актер закрутил роман с Татьяной Плотниковой.

В 1994 году Мартынов внезапно исчез на самом пике славы. Однажды, когда артист должен был выйти на сцену в спектакле "Бешеные деньги", обнаружилось, что его нигде нет. Коллеги попытались дозвониться до Александра Сергеевича, но все было тщетно.

Чуть позже актер все-таки объявился. Он рассказал, что ездил в Швейцарию подписывать контракт с некими голливудскими боссами. Такое легкомысленное поведение рассердило сотрудников театра.

Было принято решение убрать Мартынова из постановки. После этого он перестал появляться и на театральных подмостках, и в кино, передает "7 дней".

Сейчас большую часть времени звезда фильма "Военно-полевой роман" проводит на даче в Кратово. Актер занимается огородом и не появляется на светских мероприятиях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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