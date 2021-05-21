Во время съемок клипа Семенович застал врасплох наряд полиции

Во время съемок клипа Семенович застал врасплох наряд полиции
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Певице пришлось задействовать все свое обаяние, чтобы урегулировать конфликт

Во время съемок клипа Анны Семенович между журналистами, наблюдающими за процессом, произошла потасовка. В результате все окончилось вызовом полиции.

Новая видеоработа Семенович создавалась на территории Измайловского Кремля. Певица предстала в белом свадебном платье, играя роль феи-сводницы.

В какой-то момент работникам СМИ выпала возможность взять у Анны интервью. Они старались занять наиболее удачные позиции, чтобы сфотографировать знаменитость в выгодном ракурсе. Внезапно между двумя журналистами произошел конфликт.  

Заметив потасовку, Семенович решила сгладить возникшее напряжение с помощью юмора.

"Боже мой, вы чего творите? Уже началась борьба за невесту?" – пошутила артистка.

Казалось, инцидент исчерпал себя. Проведя время в компании прессы, Анна вернулась к работе. Но неожиданно на съемочную площадку пожаловал наряд полиции.

Как выяснилось, стражей правопорядка вызвал один из участников ссоры. Уязвленный журналист решил отомстить коллеге таким неприятным образом, передает "Комсомольская Правда".

Бывшая солистка группы "Блестящие" не смогла стоять в стороне. Она использовала все свое обаяние, чтобы поставить точку в конфликте. Исполнительница акцентировала внимание на том, что у нее должна состояться премьера новой песни.

"Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом", – обратилась Семенович к поссорившимся.

К счастью, ни у кого не было желания продолжать разборки. Полицейские не стали составлять протокола, и работа над клипом возобновилась.

Ранее стало известно о том, что футболист Владимир Быстров вновь пошутил о пышном бюсте Семенович. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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гость
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Оне профессионально хором все обкончались и забыли зачем приперлися. Ну и по проституткам поехали, 100%. Все.
Гость243592
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менты действовали непрофессионально
всех замолотить дубинками и весь район залить газом.
потом загрузить в автозак, где еще хорошенько опиздюлить.
на 15 суток в обезьянник всю шоблуеблу и по выходу штраф 150тыс.
семеновичь штраф 400тыс.
гость
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Мусорам было не до бумаг, оне передергивали затворы своих стволов очередями сбивая мух.
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