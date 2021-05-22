Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Филипп Киркоров появился в гостях юмористического шоу Comedy Club. Выпуск был посвящен празднованию дня рождения Марины Кравец. В эфире передачи король российской эстрады рассказал, что болгарская провидица Ванга точно предсказала его будущее.
Встреча Киркорова и Ванги произошла тогда, когда певец еще был ребенком. Ясновидящая заявила, что важную роль в его жизни сыграют женщины, чьи имена начинаются на букву "А".
После того, как к Филиппу Бедросовичу пришла популярность, он понял, что провидица оказалась права.
Главной женщиной для артиста стала Алла Пугачева. Знаменитости состояли в браке с 1994 по 2005 годы. Но даже после развода Киркоров всегда боготворил Примадонну, считая ее своей музой.
Также исполнитель хита "Просто подари" тесно общается с певицей Ани Лорак. Он является крестным отцом ее дочери Софии. В близкое окружение певца входит и оперная дива Анной Нетребко.
"В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву "А", – заявил певец.
Недавно Филипп Бедросович записал совместную песню с исполнительницей, выступающей под псевдонимом Марув. На самом деле артистку зовут Анна Корсун.
В список особых женщин короля российской эстрады вошли Анастасия Стоцкая и Маша Распутина, чье настоящее имя – Алла Агеева.
Напомним, сейчас сердце Киркорова свободно. Артист успешно строит карьеру, а также занимается воспитанием двоих детей – Мартина и Аллы-Виктории.
Ранее журналист Сергей Соседов высказался о ссоре Филиппа Бедросовича и Аллы Борисовны.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства