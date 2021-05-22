Киркоров рассказал о сбывшемся пророчестве Ванги

Киркоров рассказал о сбывшемся пророчестве Ванги
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец и провидица встретились много лет назад

Филипп Киркоров появился в гостях юмористического шоу Comedy Club. Выпуск был посвящен празднованию дня рождения Марины Кравец. В эфире передачи король российской эстрады рассказал, что болгарская провидица Ванга точно предсказала его будущее.

Встреча Киркорова и Ванги произошла тогда, когда певец еще был ребенком. Ясновидящая заявила, что важную роль в его жизни сыграют женщины, чьи имена начинаются на букву "А".

После того, как к Филиппу Бедросовичу пришла популярность, он понял, что провидица оказалась права.

Главной женщиной для артиста стала Алла Пугачева. Знаменитости состояли в браке с 1994 по 2005 годы. Но даже после развода Киркоров всегда боготворил Примадонну, считая ее своей музой.

Также исполнитель хита "Просто подари" тесно общается с певицей Ани Лорак. Он является крестным отцом ее дочери Софии. В близкое окружение певца входит и оперная дива Анной Нетребко.

"В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву "А", – заявил певец.

Недавно Филипп Бедросович записал совместную песню с исполнительницей, выступающей под псевдонимом Марув. На самом деле артистку зовут Анна Корсун.

В список особых женщин короля российской эстрады вошли Анастасия Стоцкая и Маша Распутина, чье настоящее имя – Алла Агеева.

Напомним, сейчас сердце Киркорова свободно. Артист успешно строит карьеру, а также занимается воспитанием двоих детей – Мартина и Аллы-Виктории.

Ранее журналист Сергей Соседов высказался о ссоре Филиппа Бедросовича и Аллы Борисовны. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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