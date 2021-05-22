Певица пока не хочет показывать наследницу общественности

Мало кто знает о том, что у Виктории Дайнеко есть маленькая дочь. Певица не выкладывает фотографий с наследницей в соцсетях, поэтому тема ее материнства остается для многих загадкой.

По имеющимся данным, наследница исполнительницы хита "Я просто сразу от тебя уйду" родилась 3 октября 2015 года. Ее отцом является барабанщик группы DrumCast Дмитрий Клейман. В 2017 году союз артистки и музыканта распался.

В Интернете 5-летнюю дочь Дайнеко окрестили Лидией. Однако в эфире шоу "Все к лучшему" на Русском радио Виктория заявила – малышке дано другое имя.

"Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя", – высказалась певица.

По словам знаменитости, она хотела назвать ребенка Софией. Но из-за того, что по линии Клеймана уже была близкая родственница с таким именем, было решено придумать другой вариант.

При этом настоящее имя дочери звезда раскрывать не стала. Пока что Дайнеко пытается уберечь наследницу от лишнего внимания со стороны общественности.

Что касается самой малышки, то она уже сейчас проявляет интерес к публичным мероприятиям. Девочка с удовольствием делится с окружающими подробностями о том, кто ее мама.

"Она любит быть в центре внимания", – добавила Виктория.

Исполнительница уверена – как только дочь подрастет, она обязательно заявит о себе.

Ранее Дайнеко раскритиковали в Сети за смелый образ.