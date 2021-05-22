Норкин объяснил популярность Манижи на Западе

Норкин объяснил популярность Манижи на Западе
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению журналиста, к певице относятся как к "жертве"

В эфире передачи "Место встречи" Андрей Норкин высказался о реакции Запада на представительницу нашей страны на "Евровидении" Манижу. Телеведущий предположил, что певица стала популярной не благодаря своему таланту.

Напомним, Манижа, исполнившая песню Russian Woman на международном музыкальном конкурсе, прошла в финал, покорив сердца многих иностранных слушателей. В России выступление артистки раскритиковали с этапа отбора. Дошло даже до того, что о ней негативно отзывались в Совете Федерации.

После этого, считает Норкин, в странах Евросоюза решили, что Манижу притесняют в родном государстве.

"В результате на Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле, что ее преследуют, притесняют, а радикальные элементы даже угрожают убийством", – отметил телеведущий.

Андрей Владимирович предположил, что именно по этой причине певица завоевала популярность. Якобы роль "жертвы" заставила иностранцев сочувствовать ее нелегкой участи, передает РИА ФАН.

Примечательно, что западные средства массовой информации обратили внимание на происхождение Манижи. Напомним, в исполнительнице течет таджикская кровь. Также зарубежных журналистов впечатлил тот факт, что артистка борется за равноправие женщин и провозглашает толерантность.

Норкин задался вопросом – как иностранцы понимают тот посыл, который Манижа заложила в своей песне. Ведь большую часть номера она поет на русском языке.

Соведущий журналиста, Иван Трушкин, положительно оценил русскоязычное выступление исполнительницы, добавив, что скорее всего текст композиции переводят для представителей других стран. 

Ранее Норкин обиделся на приглашенного в студию "Места встречи" эксперта. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость244512
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Гость244502
2.

Разве в России русская женщина несвободна, существует гендерное неравенство? Чушь какая-то! Иностранцы переживают за то, что в России нет официальных публичных домов, не поддерживается на государственном уровне ЛГБТ, не плюнули пока на свои национальные традиции, не бросают на Путина тухлых яиц, отсутствует садомия и другие "прелести" Запада. А куда смотрело Министерство Культуры, когда готовилась композиция, сочиняли текст песни? Когда страна на государственном уровне представляется за рубежом, обязательно должна быть цензура.
Хотел бы добавить, что Манижа хорошо исполняла эту песню. Просто текст песни неудачный получился.
Гость244504
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На сцене в Евровидении стоит большой монитор, где во время исполнения переводится на английский язык основная суть песни. Зрители от этого и догадывались о чем поется в этой песне. Разве не обратили внимание? И вообще переведенный текст песни у жюри обязательно имеется. Без этого оценить музыку невозможно же! Манижа покорила сердца иностранных зрителей из-за того, что призывает русских женщин в России к раскрепощению. "Артистка борется за равноправие женщин и провозглашает толерантность".
Гость244502
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2.

Разве в России русская женщина несвободна, существует гендерное неравенство? Чушь какая-то! Иностранцы переживают за то, что в России нет официальных публичных домов, не поддерживается на государственном уровне ЛГБТ, не плюнули пока на свои национальные традиции, не бросают на Путина тухлых яиц, отсутствует садомия и другие "прелести" Запада. А куда смотрело Министерство Культуры, когда готовилась композиция, сочиняли текст песни? Когда страна на государственном уровне представляется за рубежом, обязательно должна быть цензура.
Гость244339
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Ну бывает же, я тоже Андрей Владимирович. читаю спросонья )) Манижа - это стёб. Всё продумано до мелочей,
те кто посылал её, я уверен, теперь смотрят с умным видом, отворачиваются не выдержав и начинают ржать.. Помните, как вы, так и мы. Чистый стёб .. ИМХО.
Гость236742
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засраный кацапский клоун
Гость240493
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Норкин не только рассказывает анекдоты. Он умеет читать чужие мысли. Естественно, европейские. Таких провидцев развелось много. Очень любят рассказывать о своих фантазиях на паршивых шоу и в соцсетях.
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