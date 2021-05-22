По мнению журналиста, к певице относятся как к "жертве"

В эфире передачи "Место встречи" Андрей Норкин высказался о реакции Запада на представительницу нашей страны на "Евровидении" Манижу. Телеведущий предположил, что певица стала популярной не благодаря своему таланту.

Напомним, Манижа, исполнившая песню Russian Woman на международном музыкальном конкурсе, прошла в финал, покорив сердца многих иностранных слушателей. В России выступление артистки раскритиковали с этапа отбора. Дошло даже до того, что о ней негативно отзывались в Совете Федерации.

После этого, считает Норкин, в странах Евросоюза решили, что Манижу притесняют в родном государстве.

"В результате на Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле, что ее преследуют, притесняют, а радикальные элементы даже угрожают убийством", – отметил телеведущий.

Андрей Владимирович предположил, что именно по этой причине певица завоевала популярность. Якобы роль "жертвы" заставила иностранцев сочувствовать ее нелегкой участи, передает РИА ФАН.

Примечательно, что западные средства массовой информации обратили внимание на происхождение Манижи. Напомним, в исполнительнице течет таджикская кровь. Также зарубежных журналистов впечатлил тот факт, что артистка борется за равноправие женщин и провозглашает толерантность.

Норкин задался вопросом – как иностранцы понимают тот посыл, который Манижа заложила в своей песне. Ведь большую часть номера она поет на русском языке.

Соведущий журналиста, Иван Трушкин, положительно оценил русскоязычное выступление исполнительницы, добавив, что скорее всего текст композиции переводят для представителей других стран.

Ранее Норкин обиделся на приглашенного в студию "Места встречи" эксперта.