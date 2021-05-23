Чехова раскритиковала Россию и заявила об эмиграции в Америку

Чехова раскритиковала Россию и заявила об эмиграции в Америку
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако пока у звезды не хватает денег

Анфиса Чехова подумывает насовсем перебраться в США, поскольку, как отметила она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, в России ей стало очень неуютно.

Не так давно телезвезда решила устроить себе отдых в Майами. Она провела там месяц, чего в итоге ей оказалось мало. Чехова отметила, что больше всего за границей ее поразило отношение девушек к своему внешнему виду: пухлые не стесняются ходить в коротких юбках, показывая все особенности фигуры, которые далеко не всем в России пришлись бы по нраву.

Ведущая отметила, что такое отношение к внешности повлияло на нее – она впервые купила себе ультракороткое платье, несмотря на проглядывающий целлюлит. Позволить себе такого в России она бы не смогла, поскольку тут девушка должна излишне хорошо выглядеть.

"В России очень много стало цинизма, фриковства, это не моя история. Возможно, чуть-чуть я от славы устала", – отметила она. 

Чехова рассказала, что уехать за рубеж насовсем хочет и ее сын Соломон. Сейчас в России их ничего не держит. Единственное, что останавливает звезду от эмиграции – нехватка средств. Работать в США ей пока негде, а для того, чтобы обеспечивать должным образом себя и ребенка нужно получать, по меньшей мере, около миллиона рублей в месяц. За аренду невыдающейся квартиры придется ежемесячно отдавать 135 тыс. рублей, обеды в ресторанах обходятся минимум в 4,5 тысячи рублей за один раз.

Тем не менее, Анфиса Чехова заявила, что намеревается исполнить свою американскую мечту не смотря ни на что.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Вали в России ты никому не нужна!!!
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Вали в России ты никому не нужна!!!
Гость 34567
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ГостьС вами америка, не воняй много. АМВОН американская вонючка.
Шаровары постирай.
Постирать это к фсб . Они и Навальному стирали . Может и твои грязные постирают . Ты спроси
Гость246152
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Туды ей и дорога!!!!! Чем быстрее-тем лучше!!!
Гость244140
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ДУРА есть дура!
ГостьС вами америка, не воняй много. АМВОН американская вонючка.
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Гость 34567
Туда от вас бегут тысячами в год . Ага , так там плохо ! Все воют, но назад не едут . Раша это страна непроходимых идиотов
Шаровары постирай.
Гость240364
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Корчунова Александра Александровна! Свое имя на псевдоним Анфиса Чехова сменила в 16 лет, когда получала паспорт. Фамилию взяла от бабушки по матери. В интервью сама Анфиса призналась, что по национальности она на четверть еврейка, также в ее роду были адыгейцы и турки.
Гость245612
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Кому там эта кукла нужна? Там своих полно
Гость 34567
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Гость244469
пока родоки башляют не плохо а как бабло закончица завоют (серебреков-долеко ходить не будем)
Туда от вас бегут тысячами в год . Ага , так там плохо ! Все воют, но назад не едут . Раша это страна непроходимых идиотов
Гость244469
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Гость 34567
Беды перебравшихся ? Сын Медведева плохо живет в Америке? Или дочка родниной? Или дочка стриженовой ? Они там плохо устроились. .? И назад не возвращаются ?
пока родоки башляют не плохо а как бабло закончица завоют (серебреков-долеко ходить не будем)
Гость 34567
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Гость240666
Беды других перебравшихся видно ничему не учат её. Но ей-то легче. Не плохая профессия, кроме актёрства, всегда с ней, небось выручит. Говорят, что там она хорошо оплачивается. Влад
Беды перебравшихся ? Сын Медведева плохо живет в Америке? Или дочка родниной? Или дочка стриженовой ? Они там плохо устроились. .? И назад не возвращаются ?
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