Худший результат в истории "Евровидения": как народ высмеял набравшую 0 баллов Великобританию

Худший результат в истории "Евровидения": как народ высмеял набравшую 0 баллов Великобританию
Джеймс Ньюман. Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Свое поражение артист встретил с улыбкой

Сегодняшней ночью отгремел финал "Евровидения-2021". В этом году битва была по-настоящему напряженной. И пока одни зрители следили за борьбой Швейцарии и Франции за первое место, другие пользователи Сети посмеивались над Великобританией, представитель которой по итогам голосования профессионального жюри набрал ноль баллов.

Однако после того, как начали оглашать результаты зрительского голосования, многим стало несмешно, потому что и в этом случае Джеймс Ньюман не получил ни одного балла. 

Сам артист сначала в шутку предположил, что получит хотя бы один голос зрителей. Кажется, что неловко себя почувствовали даже ведущие шоу, которые долго медлили, прежде чем сообщить итоги. Зал тут же наполнился неодобрительным гулом. Этот результат стал худшим за всю историю музыкального конкурса с момента введения новой системы голосования. 

Но свой результат Ньюман встретил достойно. Он и его команда начали улыбаться, поднимая над головами флаг Великобритании. 

Сейчас в Сети активно обсуждают вовсе не победу Италии, а именно 0 баллов Великобритании. Поклонники "Евровидения" стараются поддержать артиста, который, к слову, не единственный, кто получил 0 баллов от зрителей. 

"Вот что значит выйти из ЕС и пойти на ЕВРОвидение", "Зрительское голосование еще никогда не было настолько драматичным, какие это были американские горки", "Нидерланды: ребята, я могу объяснить. Испания: вы получили 0 баллов от телезрителей, и у вас есть 11 баллов от жюри? У меня только 6! Германия: 6 очков? У меня только 3! Великобритания: вы, ребята, получили баллы?", "Вы получаете ноль очков, вы тоже получаете ноль очков, все получают ноль очков", "Эта компашка с 0 баллами как мы с друзьями после экзамена по линейной алгебре",

– пошутили в Сети. 

В "Твиттере" пошутили картинкой, отсылающей к эпизоду из сериала "Игры престолов", где во время застолья убили отказавшегося выполнять обещание жениться на дочери лорда Фрейя Роба Старка с его новой возлюбленной – это было воспринято Фрейем как предательство. Пользователи использовали этот момент в качестве отсылки к выходу Великобритании из Евросоюза.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о самых ярких за всю историю "Евровидения" участниках, которые отличились особым эпатажем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость240529
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Гость244140
Манишу протащил АП ему отстегнул Алекпер Усманов, проплатил и Эрнсту. Чистит надо АП!
МИЛЛИАРДЕРА УСМАНОВА зовут АЛИШЕР, а не Алекпер.
Гость244140
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Манишу протащил АП ему отстегнул Алекпер Усманов, проплатил и Эрнсту. Чистит надо АП!
Гость244962
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Посмотрел, правда не полностью. Чушь полнейшая. Это конкурс на худшие исполнение. К самим исполнителям не много вопросов, но сам репертуар во всех странах ужасный.
Гость244140
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Спасибо руководителю Первого канала Константину Эрнсту, а также кое-каким высшим функционерам АП, посчитавшим, что ЛГБТ-таджичка должна представлять РФ на европейском извращенческом мероприятии.
Гость243471
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Гость239943
оглянись милчеловек вокруг и посмотри.Прессинг идёт везде ,по всем направлениям.В мире нет честной оценки ситуации ,что касается артистов,спортцменов,я не говорю уже о политике.Все идёт с позиции политики и даже абсурд ,как у кого то запор и виноваты русские.НАВЕРНО ТЫ НОСИШ ОЧКИ.
Да ладно. В спорте показатель-это результат, а не чье-то мнение. Кто не согласен, тот опротестовывает решения арбитров и судей. Про артистов глупость пишешь. Лучшие певцы, музыканты, артисты балета и хороших театров всегда востребованы на Западе и США. До Кавида все время ездили на гастроли, выступали на лучших мировых сценах. Попса российская безголосая, низкопробная. То жены, то любовницы, голубоватые мальчики. Все поют под фанеру. За рубежом так нельзя.
Пророк
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Чем там думает жюри от ТВ. Наверное ж...й. Посылать на евро неизвестно кого? Может она в чем то "хороша", но не для евровидения! Не стыдно вам придурки.
Гость239943
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Гость242511
Глупость про политику. Не читай убогих авторов. Жюри дало итальянцам 4 место, зрители решили все и дали первое. Без всякой политики. В блогах пишут, что подкупила искренность Maneskin. "Утру" давно пора взять нескольких нормальных копирайтеров, а не писать ерунду даже по Евровидению. Автор ниже плинтуса. Смысл статьи - укусить Великобританию хоть за что-нибудь. По теме - ноль. Как некоторые видеоблогеры снимают помойки в любой стране, куда едут, так и здесь.
оглянись милчеловек вокруг и посмотри.Прессинг идёт везде ,по всем направлениям.В мире нет честной оценки ситуации ,что касается артистов,спортцменов,я не говорю уже о политике.Все идёт с позиции политики и даже абсурд ,как у кого то запор и виноваты русские.НАВЕРНО ТЫ НОСИШ ОЧКИ.
Давно и крепко в прогаре...
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Весь этот гигантский миф о английской музыке, котоорая доминирует в мире, лопается из раза в раз на каждом Евровидении. Нычиная с Быдлов и Роги Стонуть и кончая бездарными нонешними певичками. Это всё можно назвать английским Голливудом. Систему наладили, инвестировали в неё деньги и она давала многолетние доходы. Поиграли, попели новации закончились и им предложить миру нечего, кроме сладких воспоминсний. Манера глушить зриетелей миощными гитарными аккордами вашла из моды, канает у них только блюз и попса. А тут они совсем не первые...
Гость242511
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Гость239943
во всё и везде вмешивается политика.Как бы хорошо не пели наши,им не дадут первое место-так как это не признания таланта певца,а грёбанная политика.
Тоже самое это и в спорте,соревноваться не под флагом своей страны.Ничего-,,враг будет разбит,победа будет за нами,,
Глупость про политику. Не читай убогих авторов. Жюри дало итальянцам 4 место, зрители решили все и дали первое. Без всякой политики. В блогах пишут, что подкупила искренность Maneskin. "Утру" давно пора взять нескольких нормальных копирайтеров, а не писать ерунду даже по Евровидению. Автор ниже плинтуса. Смысл статьи - укусить Великобританию хоть за что-нибудь. По теме - ноль. Как некоторые видеоблогеры снимают помойки в любой стране, куда едут, так и здесь.
Гость239943
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во всё и везде вмешивается политика.Как бы хорошо не пели наши,им не дадут первое место-так как это не признания таланта певца,а грёбанная политика.
Тоже самое это и в спорте,соревноваться не под флагом своей страны.Ничего-,,враг будет разбит,победа будет за нами,,
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