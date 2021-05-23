Победитель "Евровидения-2021" оконфузился на сцене после оглашения результатов

Победитель "Евровидения-2021" оконфузился на сцене после оглашения результатов
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Певец от радости порвал штаны в самом интересном месте

Победу на "Евровидении" в этом году одержала итальянская группа Måneskin, состоящая из четырех человек: басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи, барабанщика Итана Торкио и вокалиста Дамиано Давида. Последний был так рад результатам конкурса, что от навалившейся на него бури эмоций неожиданно порвал штаны прямо на сцене.

На официальной странице "Евровидения" в "Твиттере" опубликовали победное видео-обращение участников коллектива. На кадрах они благодарят публику за отданные им голоса. Большинство музыкантов старались вести себя сдержано, вокалист же не скрывал своего восторга: он неудачно запрыгнул на коллегу, широко закинув ногу, продолжив скакать по сцене с криками восторга. Выдохнувшись, он прилег на лестнице, в этот момент басистка обратила внимание на произошедшее с его штанами между ног – там красовалась огромная дыра. 

"О, у тебя штаны порвались", – сказала она, тыкнув туда пальцем. В ответ все участники группы рассмеялись. 

К слову, Дамиано угодил в неприятную ситуацию во время оглашения результатов конкурса. В один момент камеру навели на место, где сидела музыкальная группа – в прямом эфире показали, как музыкант склонился над столом, будто что-то там нюхает. Зрители заподозрили его в приеме запрещенных веществ, которое объясняло его слишком приподнятое настроение. Сам вокалист во время пресс-конференции прокомментировал инцедент, заявив, что он не употребляет наркотики. 

В этом году конкурс закончился со скандалом – Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза, не дали ни одного балла. Зрители эмоционально отреагировали на произошедшее.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость244140
Пожаловаться Ответить
Плевок в РОССИЮ, где Президент, чистить надо АП!
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Гость242163
244140, ты ксенофоб. По глупости, оболванен пропагандой. Посмотри на выступление Манижи. Красочный номер, классная режиссура и сценография. Посмотри на реакцию зала. Жаль, что ты глуп и туп. Идеальный материал для пропагандистов. Нормальные люди не клюют на их классические приемы. Они стары как и эти старые пер......уны..
Маниша племянница Алекпера Усманова, он проплати Эрнсту и аппарату Президента тая версия
Гость244140
Пожаловаться Ответить
«Фальшивые люди, фальшивая еда, фальшивая болезнь, фальшивая наука, фейковые новости, фальшивые дети, фальшивые лекарства, фальшивый климат. Это все фальшивые люди!
Не поймите меня неправильно, они наверняка настоящие, да, они существуют. Искусственно созданные тем или иным способом факты искажаются, подбираются для удовлетворения повестки дня.
Это реальность сегодня и будущее завтра!
Гость233529
Пожаловаться Ответить
Гость242163
244140, ты ксенофоб. По глупости, оболванен пропагандой. Посмотри на выступление Манижи. Красочный номер, классная режиссура и сценография. Посмотри на реакцию зала. Жаль, что ты глуп и туп. Идеальный материал для пропагандистов. Нормальные люди не клюют на их классические приемы. Они стары как и эти старые пер......уны..
мне одному показались нотки в песне манишки одной очень популярной израильской певицы Netta - Toy - Israel - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018
Гость240529
Пожаловаться Ответить
Гость244984
Самое смешное как накануне на 1 канале расхваливали Манижу, слюной брызгали, а сейчас язык в интимное место засунули. А как вокруг нее крутился наш поп- попугай Киркоров. Обычно всегда болел за Россию, но это единственный случай, когда желал проигрыша.
Киркоров продюсировал россиянку, которая выступала за Молдову, она заняла 13 место. Номер и песня тоже красивые. Наверно поэтому так себя вел.
Гость244984
Пожаловаться Ответить
Самое смешное как накануне на 1 канале расхваливали Манижу, слюной брызгали, а сейчас язык в интимное место засунули. А как вокруг нее крутился наш поп- попугай Киркоров. Обычно всегда болел за Россию, но это единственный случай, когда желал проигрыша.
Гость242163
Пожаловаться Ответить
Гость244140
Спасибо руководителю Первого канала Константину Эрнсту, а также кое-каким высшим функционерам АП, посчитавшим, что ЛГБТ-таджичка должна представлять РФ на европейском извращенческом мероприятии. Это сатана!
244140, ты ксенофоб. По глупости, оболванен пропагандой. Посмотри на выступление Манижи. Красочный номер, классная режиссура и сценография. Посмотри на реакцию зала. Жаль, что ты глуп и туп. Идеальный материал для пропагандистов. Нормальные люди не клюют на их классические приемы. Они стары как и эти старые пер......уны..
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Спасибо руководителю Первого канала Константину Эрнсту, а также кое-каким высшим функционерам АП, посчитавшим, что ЛГБТ-таджичка должна представлять РФ на европейском извращенческом мероприятии. Это сатана!
Гость243471
Пожаловаться Ответить
АлександрГость
печально,но россия в очередной раз показала,качественная поп-музыка тоже не наш конек,про общий уровень можно так,-чем страшнее тем круче,короче евровидение это полит-цирк с конями и ангажированными по тем или иным причинам,так называемыми исполнителями
И чего же в этот цирк Россия так упорно лезет, объясни, товарищ. Дима Билан - это тоже полит-цирк с конями? Про "не наш конек" я согласен. Попса никудышняя.
АлександрГость
Пожаловаться Ответить
печально,но россия в очередной раз показала,качественная поп-музыка тоже не наш конек,про общий уровень можно так,-чем страшнее тем круче,короче евровидение это полит-цирк с конями и ангажированными по тем или иным причинам,так называемыми исполнителями
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей