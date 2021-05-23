Почему могилу Джигарханяна сравняли с землей: друг семьи дал ответ

Почему могилу Джигарханяна сравняли с землей: друг семьи дал ответ
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонников народного артиста успокоили

Накануне в Сети распространились свежие фотографии могилы Армена Джигарханяна. Многим интернет-пользователям кадры показались ужасающими: место захоронения легендарного актера почти сравняли с землей. На погосте было лишь несколько цветов, деревянный покосившийся крест, а портрет народного артиста поставили прямо на землю. 

Часть поклонников тут же начала бить тревогу. Мол, как же так, великий артист, а даже ограды нет. Другие предположили, что могилу Армена Борисовича сравняли с землей, чтобы возвести на месте его захоронения монумент. 

Как выяснилось, догадки последних оказались верными. Знакомый семьи Джигарханяна подтвердил РИА ФАН, что в скором времени на Ваганьковском кладбище будет установлен памятник. 

"Собираются устанавливать постоянный памятник, так всегда делается. По этой же причине нет оградки. Сразу ставить нельзя – надо, чтобы земля осела", 

– объяснил осведомленный источник. 

При этом друг семьи не стал уточнять, когда именно на месте захоронения Армена Борисовича появится монумент. 

Напомним, что Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, сыгравшему 368 фильмах, было 85 лет. 

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна. При этом весь процесс снимали журналисты. По словам пианистки, кроме нее, в окружении народного артиста на нашлось человека, который смог бы найти время для того, чтобы привести неухоженную могилу Джигарханяна в порядок. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248316
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А что тексты не пропускаете? Там ничего крамольного и в рамках допустимого. ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ????
Гость248316
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Вообще пора устраивать тёмную журналистам, которым не стыдно дежурить около могилы великого артиста, чтобы выискивать "жаренные факты" якобы заброшенности могилы, в период работы по благоустройству и подготовки, для установки памятника. И как бы не пыхтели СМИ, все ниточки ведут к Цымбалюк. Это только с её подачи, и тех, кто заинтересован продолжать скандальные обсуждения. КТО-ТО ВОТ ТАК НА МОГИЛАХ ЗАРАБАТЫВАЕТ, и у какой-то заурядной пианисточки билеты на концерт в клубе никак не продаются...
Гость248316
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Не старайся Цымбалюк, Нет у тебя будущего здесь! Уезжай куда подальше и прихлебателей своих сектантских с собою забирай.
Гость248316
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Вообще пора устраивать тёмную журналюгам, которым не стыдно дежурить около могилы великого артиста, что бы выискивать "жаренные факты" якобы заброшенности могилы, в период работы по благоустройству и подготовки, для установки памятника. И как бы не пыхтели СМИ, а все ниточки ведут к Цымбалюк. Это только с её подачи, и тех, кто заинтересован продолжать скандальные обсуждения. КТО-ТО ВОТ ТАК НА МОГИЛАХ ЗАРАБАТЫВАЕТ, и у какой-то заурядной пианисточки билеты на концерт в клубе никак не продаются...
Гость248266
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Автору малограмотному следовало бы перед написанием определиться, о чём пойдёт речь - о монументе или о памятнике? Это разные вещи. Дитя смартфона, читайте книги, заглядывайте в энциклопедии и словари.
Гость246779
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Лечи голову, Цымбалюк! Срочно! Иначе, все это, для тебя, плохо кончится.
Гость244439
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На могиле ведутся работы, а журналисты дежурят у могилы, подсчитывая увядшие цветы. Боже мой! Как это отвратительно! И кому это всё нужно? Ну конечно Цымбалюк! Вот така у ней любоффф!!!
Хочет убедить всех, что артист после смерти кинут и никому не нужен. По-моему ни одна женщина на свете так не унижалась, как эта. Сразу же после публикации в её аккаунте рисуются фейки и начинается перемывание косточек окружения Джигарханяна. И конечно же Цымбалюк опять пускает свои иголки а адрес Татьяны Сергеевны. Между тем, семья Армена Борисовича о ней даже не вспоминает
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