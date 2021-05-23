Поклонников народного артиста успокоили

Накануне в Сети распространились свежие фотографии могилы Армена Джигарханяна. Многим интернет-пользователям кадры показались ужасающими: место захоронения легендарного актера почти сравняли с землей. На погосте было лишь несколько цветов, деревянный покосившийся крест, а портрет народного артиста поставили прямо на землю.

Часть поклонников тут же начала бить тревогу. Мол, как же так, великий артист, а даже ограды нет. Другие предположили, что могилу Армена Борисовича сравняли с землей, чтобы возвести на месте его захоронения монумент.

Как выяснилось, догадки последних оказались верными. Знакомый семьи Джигарханяна подтвердил РИА ФАН, что в скором времени на Ваганьковском кладбище будет установлен памятник.

"Собираются устанавливать постоянный памятник, так всегда делается. По этой же причине нет оградки. Сразу ставить нельзя – надо, чтобы земля осела",

– объяснил осведомленный источник.

При этом друг семьи не стал уточнять, когда именно на месте захоронения Армена Борисовича появится монумент.

Напомним, что Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, сыгравшему 368 фильмах, было 85 лет.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна. При этом весь процесс снимали журналисты. По словам пианистки, кроме нее, в окружении народного артиста на нашлось человека, который смог бы найти время для того, чтобы привести неухоженную могилу Джигарханяна в порядок.