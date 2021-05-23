Избранником артистки стал многодетный отец, который оставил ради нее семью

Актриса Анастасия Макеева объявила, что вышла замуж. На своей странице в "Инстаграме" она опубликовала видео-ролик со своим возлюбленным Романом Мальковым, указав, что торжество прошло в неожиданном формате.

На видео артистка одета в в белоснежно-золотистое платье с перламутровым отливом, ее избранник в стогом костуме без пиджака. Пара в этот момент танцует под водой, плавают вместе и проникновенно смотрят друг другу в глаза. В этот момент на заднем плане играет исполненная самой Анастасией композиция.

"Я вышла замуж под водой!" – написала она.

В комментариях поклонники пришли в восторг от видео, засыпав артистку комплиментами.

"О Боже! Как красиво! Поздравляю вас молодые! Счастья и нежности вашей паре", "Очень круто! От просмотра дыхание замирает!", – пишут пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторые решили пошутить, что после просмотра ролика у них остался лишь один вопрос к Макеевой – "где тетка из ЗАГСа". Сомнение у народа вызвало и то, что звезда не указала дату торжественного события. Они предположили, что Анастасия попросту сняла своего возлюбленного в музыкальном клипе, поскольку обручальных колец у них на руках они не заметили.

Роман Анастасии Макеевой и Романа Малькова обернулся грандиозным скандалом. Мужчина ушел от супруги, которая родила ему четверых детей.