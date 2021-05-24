Из-за России: Украина потребовала изменения правил "Евровидения"

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Незалежная не хочет, чтобы наша страна оценивала их участников

Представитель профессионального жюри "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила, которые действуют на международном песенном конкурсе.

Как сообщает "Обозреватель", Кондратюк выступил за корректировку процедуры оценивания выступлений двух стран – Украины и России.

По словам Игоря, оргкомитет "Евровидения" должен избавить Незалежную от необходимости оценивать участника из нашей страны. Россия же, наоборот, не должна ставить баллов артисту из Украины, передает URA.RU.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!" – высказался украинец.

Эксперт заявил, что участники из РФ всегда должны быть на последнем месте. Причем неважно, о каком виде соревнований идет речь, добавляет ОСН

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский назвал певицу Манижу, представляющую РФ на конкурсе в этом году, позором. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость249346
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Еще один хохломандаун с кастрюлей на голове скачет и главнюка из себя строит.
Хохлы -дегенераты
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Хохлосвинья, не протирай развальцованной дупой диван, а беги запишись в укровермахт..Из тебя получится отличное удобрение для земли РУССКОЙ - Донбасса.
Хохлы -дегенераты
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Гость236742 , ты просто вонючая хохлосвинья, воняющая из хохлосвинарника.
Гость236742
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Россия -Русь
Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.
ты просто кацапское диванное быдло
Россия -Русь
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Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.
Гость236742
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все кацапы - мрази!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Если бы хохлоСКОТЫ, надели кастрюли и в них, на Евровиденье, завывали про всё еще не подохшего щеня, то заняли бы первое место!Щелкал каналы вчера и случайно включил..укрогруппа--это взрыв мозга от укроИДИОТОВ!
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