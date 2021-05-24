Певице нужно было время, чтобы прийти в себя

В марте общественность потрясла неожиданная новость – Анастасия Стоцкая развелась с мужем Сергеем Абгаряном. Свой новый статус певица скрывала в течение двух лет. И только сейчас она решила объяснить, почему не рассказывала фанатам об изменениях в личной жизни.

Откровения Стоцкой прозвучали в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка заявила, что ей потребовалось некоторое время, чтобы отойти от разрыва.

"Тогда я была не готова говорить. Вопросы вызвали бы во мне болезненные моменты", – отметила Анастасия.

Знаменитость призналась, что тяжело переживала развод с Абгаряном. В какой-то момент певица поняла, что нужно тщательно оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Также Стоцкая рассказала, как ее дети восприняли новость о расставании родителей. Напомним, в браке Анастасии и Сергея появились сын Александр и дочь Вера. Сейчас наследникам исполнительницы девять лет и четыре года соответственно.

По словам артистки, она не сразу сообщила сыну о разводе. Сначала знаменитость задавала наводящие вопросы, чтобы минимизировать детскую травму.

Певица добавила, что Александр чувствовал витавшее в воздухе напряжение. Когда родители мальчика развелись, он впал в уныние. Однако благодаря тому, что Стоцкая и Абгарян сумели сохранить теплые отношения, ребенок вскоре адаптировался к новой семейной ситуации.

Сергей продолжает принимать активное участие в воспитании наследников. Изменилось только то, что теперь бывшие супруги живут в разных домах.

Ранее Стоцкая прокомментировала скандал с Анастасией Макеевой.