Тяжелобольной Зайцев появился в студии "Модного приговора"

Тяжелобольной Зайцев появился в студии "Модного приговора"
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Известный кутюрье навестил своих коллег

Долгое время Вячеслав Зайцев не появляется на телевидении. А все потому, что модельер страдает от болезни Паркинсона. Однако сегодня, 24 мая, легендарный кутюрье посетил студию шоу "Модный приговор".

Напомним, популярную передачу на Первом канале Вячеслав Михайлович начал вести в 2007 году. В 2009 году Зайцев покинул проект.

Его появление на шоу обрадовало преданных зрителей проекта. Также гостями передачи стали коллеги и друзья модельера.

Так, в студии появилась известный диктор Анна Шатилова. Народная артистка РСФСР рассказала, что ее знакомство с народным художником РФ произошло в конце 60-х годов. Также актриса отметила – она приобрела шесть пальто, дизайн которых придумал Зайцев. Анна Николаевна продемонстрировала собравшимся плащ от модного дома Вячеслава Михайловича.

Еще одной гостьей стала фигуристка Наталья Бестемьянова. Примечательно, что спортсменка выступала на Олимпиаде в наряде от законодателя моды.

"Он сделал такой нам стиль, который нельзя было не заметить", – заявила она.

Кстати, замуж Бестемьянова выходила в свадебном платье, сшитом модным домом Зайцева.

Также в эфире проекта представили эскизы костюмов для фигуристов, нарисованные модельером.

Поблагодарить Вячеслава Михайловича захотела и модель Алиса Крылова. В 2011 году она появилась перед членами жюри конкурса красоты в наряде от кутюрье. В итоге она одержала победу, получив звание Mrs. Globe. 

Ранее стало известно о том, что Зайцев может лишиться Дома моды из-за долгов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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