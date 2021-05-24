Норкин рассмешил зрителей анекдотом про Путина и саммит G20

Норкин рассмешил зрителей анекдотом про Путина и саммит G20
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Шутка затронула влиятельность лидера РФ

Андрей Норкин вновь поразил общественность своим чувством юмора. В "Инстаграм" появился фрагмент выступления журналиста на шоу "Другой формат".

Журналист со сцены рассказал забавный анекдот про Владимира Путина и лидеров западных стран. Шутку Норкина оценили все присутствующие в зале.

Андрей Владимирович отметил, что действие происходило на саммите "Большой двадцатки". Помимо президента РФ, там присутствовали бывший американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время неофициальной части саммита за чашкой кофе между ними завязался разговор. Меркель заявила – ей приснилось, будто она стала президентом Европы. Путин дипломатично промолчал. Следующим высказался французский лидер. Он признался, что во сне удостоился должности президента мира. Владимир Владимирович не произнес ни слова. Трамп не остался в стороне и тоже поделился явившейся ему во время отдыха картинкой. Экс-президент Америки похвастался, что он стал президентом Вселенной.

Когда все престижные должности были разобраны, главы западных стран посмотрели на Путина.

"Тот отставляет чашечку и говорит: "А я никого не утвердил", – произнес Норкин.

Свежий анекдот вызвал бурную реакцию в зале. Зрители расхохотались, порадовав такой обратной связью телеведущего.

Ранее Андрей Владимирович высказался о популярности Манижи на Западе. Журналист считает, что из-за критики со стороны российской общественности певица превратилась в "жертву" для иностранцев. Якобы жители других стран пожалели артистку, поэтому начали поддерживать ее. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость247526
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Ну G20 куда серьёзней площадка чем G7 где сидят и хвалят друг друга.
Серж
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Гость243114
Смешат зрителей клоуны в цирке. У них такая работа. А у Норкина такая халтура. Трамп, Меркель и Макрон - лидеры G 7. Была G 8, только Россию из нее выгнали. Норкину пришлось сказать на "Саммите большой двадцатки". Промахнулся мужик с анекдотом. Тот, кого выгнали из восьмерки "не утвердил тех", кто остался в семерке. Умные просматривают все сайты. Это минус тете Анастасии. Шарит по сети, но знаний не хватает.
узбагойзя чубатик, весь мир крутится вокруг Окраины))
Гость243114
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Смешат зрителей клоуны в цирке. У них такая работа. А у Норкина такая халтура. Трамп, Меркель и Макрон - лидеры G 7. Была G 8, только Россию из нее выгнали. Норкину пришлось сказать на "Саммите большой двадцатки". Промахнулся мужик с анекдотом. Тот, кого выгнали из восьмерки "не утвердил тех", кто остался в семерке. Умные просматривают все сайты. Это минус тете Анастасии. Шарит по сети, но знаний не хватает.
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