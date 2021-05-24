Деньги пришлось потратить на нужды семьи

Мало кто знает о том, что сына главных героев в кинокартине "Бригада" сыграл Артем Вершинин – наследник Натальи Антоновой. В эфире передачи "Звезды сошлись" актриса рассказала, сколько денег получил за свою работу ее отпрыск.

Во время съемок Артему было всего три года. Несмотря на малый возраст мальчика, ему выплатили гонорар.

По словам Антоновой, сын получил полторы тысячи рублей. Однако эти деньги актриса не могла потратить на ребенка. Дело в том, что тогда россияне переживали непростое время. Семья кинозвезды не стала исключением. Поэтому прибыль ушла на покупку продуктов.

Когда Вершинин вырос, то решил пойти по стопам звездной родительницы. Недавно мать и сын вместе снимались в кино. Этот период подарил Наталье приятные эмоции.

Актриса призналась, что из-за плотного графика она редко видит Артема. Поэтому шанс побыть с наследником на одной съемочной площадке был воспринят Антоновой как подарок.

"Мне хотелось обнять его, а не работать", – заявила знаменитость.

В перерывах между съемками Наталья и Артем вместе обедали. Часто артистка угощала сына домашними сырниками.

Сам Вершинин похвастался тем, что у них с матерью сложились очень хорошие отношения. Молодой человек доверяет родительнице и во всем помогает ей.

Ранее Антонова рассказала о страшной трагедии, которую она пережила. Артистка похоронила двухмесячного сына Николая.