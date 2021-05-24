Юбилей наследник артистки отметил в кругу друзей

Накануне Никита Пресняков отметил свое тридцатилетие. Праздновать наследник звездной пары решил в загородном доме, позвав на торжество только самых близких людей. Однако среди гостей не оказалось ни Кристины Орбакайте, ни Аллы Пугачевой.

В Сети тут же поползли слухи о том, что отношения в семье напряженные. Мол, Пресняков редко говорит о семье в своих интервью, да и на публике старается держаться в стороне от звездных родственников. Ситуацию прояснила сама Орбакайте, которая рассказала, почему же родных не было рядом с Никитой в важный для него день.

Певица заверила публику, что никакого разлада в семье нет. Дело в том, что сын Орбакайте и Преснякова решил отметить 30 лет в компании друзей, устроив вечеринку в аниме-стиле.

"Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник",

– объяснила звезда "Собеседнику".

К выбору подарка, кстати, Орбакайте отнеслась весьма прагматично. Артистка решила, что лучшим подарком для ее наследника станут деньги. Певица преподнесла Никите крупную сумму денег, чтобы он смог сам купить то, что ему необходимо.

Напомним, что 21 мая Никите Преснякову исполнилось 30 лет. Орбакайте трогательно поздравила старшего сына, опубликовав видео, на котором показала редкие семейные фото наследника.