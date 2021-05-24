Тодоренко задумалась о побеге из России

Тодоренко задумалась о побеге из России
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка хочет покинуть страну всей семьей

Известная телеведущая Регина Тодоренко объявила, что подумывает об отъезде из России. Среди желаемых новых родин звезда назвала Великобританию, Америку или Индонезию.

Ведущая популярного трэвел-шоу "Орел и решка" счастлива в браке с известным певцом Владом Топаловым. Артисты воспитывают сына Майкла. Вот такой дружной семьей знаменитости подумывают отчалить за пределы России.

В откровенном разговоре с журналистами издания "Собеседник" Регина пожаловалась, что ее супруг не пользуется большой популярностью у российских слушателей. Тодоренко считает, что в другой стране Топалова смогут оценить по достоинству. По мнению артистки, в Лондоне все могло бы сложиться совсем иначе. Так что знаменитости всерьез рассматривают возможность перебраться на ПМЖ за границу.

Также артисты не против обосноваться в американской Калифорнии или где-нибудь неподалеку от острова Бали. Однако пока мечты остаются на уровне разговоров. Регина рассказала, что у звездной пары очень много дел в РФ и вырваться за ее пределы никак не удается.

Впрочем, Тодоренко объявила, что Россию тоже очень любит. Тем более, что здесь она востребована – уже в ближайшем будущем Регина планирует порадовать своих фанатов клипом на собственную песню.

К слову, в начале месяца чета Тодоренко и Топалова серьезно перепугала поклонников. Артистка поделилась кадрами из больницы – звезде пришлось дежурить у койки расхворавшегося супруга.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость255049
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На одну дуру меньше будет
Гость 4232
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кончалыги
Гость 4232
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не надо удолять коменты,задрали
Гость 4232
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хто такая тороренко топалок
Шаман
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Постойте но тут же "уникальные возможности для талантливых людей"? Этот в телеке - говорил, он правда часто чушь говорит... Оставайтесь, тут скоро стабилизец будет! Оставьте другие страны - другим людям, всяким Илонам Маскам.
Гость247432
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Пусть валят нигрилам ботинки лизать
Пророк
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Мужика твоего жалко. Позарился на такую мразь!!! Вали..........и!
Гость248152
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Какое единство в комментах! Вот бы она их читала...
Пророк
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Регина Тодоренко-валила бы в свою Украйну! и не позорила свою страну и Россию! Какая же ты тупая:спасу нет! Куда хочешь езжай,но в России тебе нет места!!!
Гостья
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Да скорей бы! До блевотины опративили их рожи! Вечно открытый ротище, вываленный язык,глаза выпученные! Мерзость! Пусть ее с Топаловым Европа примет и обласкает.А нас такого добра не надо.
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