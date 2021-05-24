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Известная телеведущая Регина Тодоренко объявила, что подумывает об
отъезде из России. Среди желаемых новых родин звезда назвала Великобританию,
Америку или Индонезию.
Ведущая популярного трэвел-шоу "Орел и решка" счастлива в браке с известным певцом Владом Топаловым. Артисты воспитывают сына Майкла. Вот такой дружной семьей знаменитости подумывают отчалить за пределы России.
В откровенном разговоре с журналистами издания "Собеседник" Регина пожаловалась, что ее супруг не пользуется большой популярностью у российских слушателей. Тодоренко считает, что в другой стране Топалова смогут оценить по достоинству. По мнению артистки, в Лондоне все могло бы сложиться совсем иначе. Так что знаменитости всерьез рассматривают возможность перебраться на ПМЖ за границу.
Также артисты не против обосноваться в американской Калифорнии или где-нибудь неподалеку от острова Бали. Однако пока мечты остаются на уровне разговоров. Регина рассказала, что у звездной пары очень много дел в РФ и вырваться за ее пределы никак не удается.
Впрочем, Тодоренко объявила, что Россию тоже очень любит. Тем более, что здесь она востребована – уже в ближайшем будущем Регина планирует порадовать своих фанатов клипом на собственную песню.
К слову, в начале месяца чета Тодоренко и Топалова серьезно перепугала поклонников. Артистка поделилась кадрами из больницы – звезде пришлось дежурить у койки расхворавшегося супруга.
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