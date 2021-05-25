Когда-то наследница занимала известного папу не меньше ТВ

Аленксандру Гуревичу нынче исполнилось 57 лет. Знаменитый продюсер, художественный руководитель и ведущий нескольких телепрограмм появился на свет в Москве 25 мая 1964 года. Жизнь его была насыщенной и бурной.

В детстве он сочинял стихи. Учился в английской спецшколе и музыкальной – по классам "фортепиано" и "кларнет", затем – в Московском инженерно-строительном институте, где стал участником КВН. По окончании недолго работал по специальности – увлекло ТВ. Через два года уже учился на факультете эстрадной режиссуры в ГИТИСе.

С того времени телевидение стало его основным занятием. Он продюсировал и вел огромное количество передач. Это "Сам себе режиссер", "Диалоги о животных", "Я знаю все", "Своя игра", "Два рояля", "Сто к одному", "Игры разума", "Устами младенца", "Один за всех" и многие другие. В последнее время является бессменным ведущим программы "Удивительные люди".

Он прекрасно играет на двух инструментах. У него отличный голос – звучный баритон, который однажды прозвучал на шоу "Народный артист", из-за чего Александру Витальевичу даже посулили блестящую карьеру вокалиста. Но Гуревич остался верен телевидению, где успех сопутствовал ему на каждом шагу.

В личной жизни продюсер и телеведущий тоже счастлив. Он женился единственный раз. Его супруга Галина Лерман – программист, она, как и муж, окончила МИСИ. Ровно 30 лет назад у пары родилась дочь Маша.

Отец души не чаял в дочери. Когда девочка была совсем маленькой, он общался с нею как со взрослой. И всем говорил, что она так же сильно занимает его в жизни, как и ТВ.

Гуревич считал наследницу "замечательной абсолютно всем". Он с умилением рассказывал, как малышка, увидев на экране заставку его программ, "орала и визжала: "Папа!".

Девочка любила проводить время с отцом, вместе с ним ездила верхом. Известность родителя на жизнь Маши не влияла. Мало кто из ее друзей знал о нем.



Гуревич почти не говорит о личном и дочке. Известно, что Маше уже 30 лет, а о том, успешна ли она в профессии, никто не знает. Ранее появлялась информация, что девушка окончила МГУ. Теперь она якобы живет в Лондоне и работает в театре, пишет StarHit.