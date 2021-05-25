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Накануне Ольга Бузова побывала в Свято-Троицком женском монастыре, который расположен в Симферополе. Следуя своей традиции, телеведущая опубликовала фотографии со святого места. Увидев, в какой одежде знаменитость посетила собор, пользователи "Инстаграм" пришли в ужас.
Для похода в монастырь Бузова выбрала костюм спортивного стиля – укороченную кофту и штаны с модными разрезами. При этом ни на одном из снимков Ольга не покрыла голову платком.
Под фотографиями артистка рассказала, что посетила мощи Святителя Луки Крымского.
"Побывав однажды у это Святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова", – отметила певица.
Также исполнительница хита "Мало половин" добавила, что всегда живет по сердцу и по совести.
Подписчики обратили внимание на неподобающий вид Бузовой. Многие православные знают о том, что на территории храма женщины должны появляться в юбке и с покрытой головой. Ни одно из этих правил звезда не выполнила.
"А с голым пупком можно в монастырь?", "В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!", "А что не в трусах?", "Без покрытой головы, никакого уважения", – прокомментировали пользователи Сети.
В последнее время поведение Ольги вызывает у них много вопросов. Так, например, певицу осуждают за то, что она все чаще начала публиковать откровенные фото.
Ранее стало известно о том, что артистке досталось после заявления о переезде в Минск.
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