Пригожин высказался о скандале с выселением детей из столичной квартиры

Продюсер считает, что сделал для наследников все, что мог

Иосиф Пригожин прокомментировал затруднительную ситуацию, в которой оказались его дети, Дмитрий и Даная, родившиеся от первой супруги Елены Соколовой.

Накануне в эфире показали выпуск шоу "Пусть говорят", посвященный выселению старших наследников продюсера из московской квартиры. Суть скандала заключается в том, что бывшая жена Пригожина связалась с микрозаймовыми мошенниками и случайно переписала на них жилье. Теперь семья рискует остаться без крыши над головой.

По некоторым данным, Елена взяла в долг у микрокредитной организации, чтобы помочь нынешнему избраннику. Якобы мужчине нужны были деньги на развитие собственного бизнеса.

Иосиф Игоревич высказался по этому поводу.

"Дима и Даная – взрослые люди. Я ушел из семьи 18 лет назад", – отметил он.

По словам продюсера, при разводе с Соколовой он оставил ей все совместно нажитое имущество. Сам Пригожин остался ни с чем.

При этом супруг Валерии финансово поддерживал наследников. Он переводил сыну и дочери деньги, дарил им автомобили. Знаменитость считает, что все это время поступал правильно.

Пригожин недоумевает – как его бывшая жена додумалась заложить квартиру. Ведь в апартаментах, помимо нее, проживали дети и пожилая мать.

Продюсер заявил – он постоянно пытался уберечь семью от необдуманных действий. Однако наследники и экс-избранница всегда поступали по-своему.

Теперь Елена, Даная и Дмитрий планируют искать съемную квартиру.

Ранее появилась информация, что старшая дочь Пригожина намерена бороться за жилище до конца.