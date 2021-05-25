Пригожин высказался о скандале с выселением детей из столичной квартиры

Пригожин высказался о скандале с выселением детей из столичной квартиры
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Продюсер считает, что сделал для наследников все, что мог

Иосиф Пригожин прокомментировал затруднительную ситуацию, в которой оказались его дети, Дмитрий и Даная, родившиеся от первой супруги Елены Соколовой.

Накануне в эфире показали выпуск шоу "Пусть говорят", посвященный выселению старших наследников продюсера из московской квартиры. Суть скандала заключается в том, что бывшая жена Пригожина связалась с микрозаймовыми мошенниками и случайно переписала на них жилье. Теперь семья рискует остаться без крыши над головой.

По некоторым данным, Елена взяла в долг у микрокредитной организации, чтобы помочь нынешнему избраннику. Якобы мужчине нужны были деньги на развитие собственного бизнеса.

Иосиф Игоревич высказался по этому поводу.

"Дима и Даная – взрослые люди. Я ушел из семьи 18 лет назад", – отметил он.

По словам продюсера, при разводе с Соколовой он оставил ей все совместно нажитое имущество. Сам Пригожин остался ни с чем.

При этом супруг Валерии финансово поддерживал наследников. Он переводил сыну и дочери деньги, дарил им автомобили. Знаменитость считает, что все это время поступал правильно.

Пригожин недоумевает – как его бывшая жена додумалась заложить квартиру. Ведь в апартаментах, помимо нее, проживали дети и пожилая мать.

Продюсер заявил – он постоянно пытался уберечь семью от необдуманных действий. Однако наследники и экс-избранница всегда поступали по-своему.

Теперь Елена, Даная и Дмитрий планируют искать съемную квартиру.

Ранее появилась информация, что старшая дочь Пригожина намерена бороться за жилище до конца. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Совесть
Пожаловаться Ответить
Вот проблема страны, разберутся...Лучше писали бы, как живут пенсионеры РФ и т.д.
1
новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей