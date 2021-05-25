Телеведущая не стала сдерживать нахлынувшие эмоции

Украинский журналист Дмитрий Гордон хорошо известен российскому зрителю по своим русофобским высказываниям. Также телеведущий на разные лады поет оды Майдану в Незалежной. "Добросердечный" украинец желает такой же участи ближайшим соседям белорусам. Наша журналистка Ольга Скабеева не могла пройти мимо рекомендаций, которыми Гордон щедро делится с жителями Белоруссии.



Телеведущая выложила в личном телеграм-канале фрагмент интервью Гордона белорусскому журналисту.

Там ретивый украинец распекает белорусских коллег за то, что они упустили момент и не успели свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению Гордона, у тамошних оппозиционеров был отличный шанс избавиться от Батьки сразу после проведения президентских выборов. Однако тем не воспользовались благоприятными обстоятельствами. Гордон указал, что в это время Лукашенко уже "освистывали на заводах" и "он готов был удрать".

"Промедление, как говорил Владимир Ильич Ленин, смерти подобно", – сослался на слова великого революционера украинский провокатор.

Скабееву поразила неприкрытая наглость коллеги из Незалежной. Журналистка возмутилась, что такой одиозный персонаж, как Гордон, берет на себя смелость учить белорусов "азам революции".

"Говорит: на Украине все классно. А белорусы – упустили момент. Ленина цитирует. Идиот!" – негодует Ольга.

К слову, недавно Скабеева попала в скандал из-за трагического инцидента в казанской школе. Слова журналистки о бездействии руководства колледжа, откуда был отчислен преступник, получили шквал критики.