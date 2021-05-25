"Идиот": Скабеева жестко прошлась по Гордону за революционные советы белорусам

"Идиот": Скабеева жестко прошлась по Гордону за революционные советы белорусам
Кадр youtube.com
Телеведущая не стала сдерживать нахлынувшие эмоции

Украинский журналист Дмитрий Гордон хорошо известен российскому зрителю по своим русофобским высказываниям. Также телеведущий на разные лады поет оды Майдану в Незалежной. "Добросердечный" украинец желает такой же участи ближайшим соседям белорусам. Наша журналистка Ольга Скабеева не могла пройти мимо рекомендаций, которыми Гордон щедро делится с жителями Белоруссии.

Телеведущая выложила в личном телеграм-канале фрагмент интервью Гордона белорусскому журналисту.

Там ретивый украинец распекает белорусских коллег за то, что они упустили момент и не успели свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению Гордона, у тамошних оппозиционеров был отличный шанс избавиться от Батьки сразу после проведения президентских выборов. Однако тем не воспользовались благоприятными обстоятельствами. Гордон указал, что в это время Лукашенко уже "освистывали на заводах" и "он готов был удрать".

"Промедление, как говорил Владимир Ильич Ленин, смерти подобно", – сослался на слова великого революционера украинский провокатор.

Скабееву поразила неприкрытая наглость коллеги из Незалежной. Журналистка возмутилась, что такой одиозный персонаж, как Гордон, берет на себя смелость учить белорусов "азам революции".

"Говорит: на Украине все классно. А белорусы – упустили момент. Ленина цитирует. Идиот!" – негодует Ольга.

К слову, недавно Скабеева попала в скандал из-за трагического инцидента в казанской школе. Слова журналистки о бездействии руководства колледжа, откуда был отчислен преступник, получили шквал критики.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
Гость248622
Суть в том, что самозванец лукашенко подавляет протест народа против его фальсификаций на выборах. Нелегитимный убивает людей, развалил экономику, втягивает Россию в войну с западом.
любая власть самозванна
ведь путина изначально даже не выбирали - его ельцин привел как наследника) в кремль
остальное не имеет значения - подделать можно любой рейтинг и выборы
но многие вообще говорят о том что Власть и вовсе не нужна
словно без нее люди не могут жить - ЧУШЬ
без власти можно жить и нужно - ведь вам власть не указывает как сходить в туалет))
и не ждете когда вам бумагу подадут на разрешение от власти))
так и во всем в жизни
Гость248822
Пожаловаться Ответить
Очень похвально, что kakлы дырявые переживают за Россию и Беларусь..!
Гость248622
Пожаловаться Ответить
Суть в том, что самозванец лукашенко подавляет протест народа против его фальсификаций на выборах. Нелегитимный убивает людей, развалил экономику, втягивает Россию в войну с западом.
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость248406
В таком случае, согласно твоей же логике, народ России имеет полное право предъявить тебе весомые претензии за то, что ты в данный момент сливаешь свою страну Китаю, подлизывая китайскому шпиону путену. К себе претензий выдвигать не пробовал, нет, лицемер вонючий?
вообще то сливают власти
а коль я не власть и далеко не там то СЛИВАЮТ как раз те кто уже предал свою страну СССР))
да и Китай тут причем
свои БРЕВНА в глазу не забывайте сперва
профукали свою страну ЗАТКНИТЕСЬ ВОВСЕ и только вновь рожденные после 91 года имеют право жить без нас вонючих подонков которые свою страну слили в 91 году
Гость239943
Пожаловаться Ответить
Гордон заливается соловьём,пока бобосы платят,а если власть переменится,то сразу за кордон на деньги от его словоблудия.
Провокатор и подстрекатель.
Гость248406
Пожаловаться Ответить
игорь
прежде чем кого то обвинять особенно в политике всем НАПОМИНАЮ
коль ты будучи есть Рожденным в СССР
а тем более уже там и учился и тем более отучился в институте
то с момента своего предательства 91 года когда вы рожденные в СССР слили в унитаз свою страну БОЛЕЕ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО высказываться на счет других о Правоте действий
точка
В таком случае, согласно твоей же логике, народ России имеет полное право предъявить тебе весомые претензии за то, что ты в данный момент сливаешь свою страну Китаю, подлизывая китайскому шпиону путену. К себе претензий выдвигать не пробовал, нет, лицемер вонючий?
Боцман
Пожаловаться Ответить
Гордон он и в Африке кондом.
Гость238335
Пожаловаться Ответить
Что, еще кто-то слушает блеяния этой гнусавой особы?
игорь
Пожаловаться Ответить
прежде чем кого то обвинять особенно в политике всем НАПОМИНАЮ
коль ты будучи есть Рожденным в СССР
а тем более уже там и учился и тем более отучился в институте
то с момента своего предательства 91 года когда вы рожденные в СССР слили в унитаз свою страну БОЛЕЕ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО высказываться на счет других о Правоте действий
точка
Боцман
Пожаловаться Ответить
Гордон он и в Африке <цензура>.
1 2
новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей