Казьминой посоветовали уйти в монастырь

Жизненная трагедия бывшей супруги Андрея Аршавина Алисы Казьминой мало кого оставила равнодушными. После предательства мужа на голову журналистки свалилась страшная болезнь. При этом, по мнению известного медиума Мариам Циминтия, удары судьбы еще не закончились, и Алису ждут новые трудности.



Видная участница популярного шоу "Битва экстрасенсов" считается наследницей дара легендарной предсказательницы Джуны – колдунья также умеет лечить руками. Мариам поделилась своим видением ситуации несчастной экс-возлюбленной именитого футболиста.

Сама Казьмина считает, что ее прокляла мать бывшего супруга. Именно с этим Алиса связывает резкое ухудшение здоровья, из-за которого она фактически лишилась носа. Однако медиум не согласен с такой трактовкой событий. Ясновидящая убеждена, что знаменитость сама виновата в злоключениях, свалившихся на ее голову.

По словам Мариам, несколько лет назад Алиса была на коне и сильно возгордилась своим высоким положением. Успешная женщина свысока смотрела на окружающих, а негативная энергия копилась вокруг нее. В итоге все это вылилось в страшную болезнь.

При этом колдунья предвидит, что текущий год станет судьбоносным в жизни Алисы. Прогнозы по ее состоянию достаточно тяжелые. Судьба знаменитости может сложиться самым трагическим образом, передает слова прорицательницы издание "Собеседник".

Однако Алиса еще может выкарабкаться, если обретет духовность и поменяет свое отношение к жизни. Мариам не исключает, что бывшая возлюбленная футболиста уверует в высшие силы и даже уйдет в монастырь.

Ранее стало известно, что дети Казьминой могут остаться без крыши над головой. Бывшая жена Аршавина вынуждена сражаться за квадратные метры.