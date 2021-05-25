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Серьезное заболевание любимицы публики Алисы Фрейндлих не на шутку
перепугало многомиллионную армию ее преданных фанатов. Однако советской и
российской звезде удалось перебороть пресловутую инфекцию, и сейчас Алиса Бруновна
готова вернуться к любимой работе в театре.
Уже совсем скоро гости знаменитого Театра имени Товстоногова смогут насладиться игрой выдающейся артистки. Звезда культовых советских кинолент "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д’Артаньян и три мушкетера" и других сыграет в театральной постановке "Волнение".
До начала спектакля знаменитость пообщалась с журналистами и рассказала, как чувствует себя после перенесенной коронавирусной инфекции. 86-летняя легендарная артистка сообщила, что ее состояние в норме, и звезда особо ни на что не жалуется, передает "Пятый канал".
Напомним о том, что любимицу зрителей подкосил серьезный недуг, стало известно в конце 2020 года. Народная артистка Советского Союза покинула больницу спустя полтора месяца, 12 февраля. Тогда тяжелая болезнь серьезно сказалась на внешнем виде Фрейндлих. Алиса Бруновна сильно сбросила в весе – перемены были весьма заметны окружающим. Примечательно, что даже страдая от обширного поражения легких, знаменитость регулярно бегала на перекуры.
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