"Глухая стена": что разрушило брак Мороз и Богомолова

"Глухая стена": что разрушило брак Мороз и Богомолова
Дарья Мороз и Константин Богомолов. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артисты долгое время пытались сохранить отношения

Пара актрисы Дарьи Мороз и знаменитого режиссера Константина Богомолова долгое время радовала своей гармоничностью поклонников. Константин отдавал возлюбленной лучшие роли и активно привлекал ее к своей работе. Однако в какой-то момент в отношениях знаменитостей появилась трещина, которая через некоторое время привела к развалу брака.

Спустя несколько лет после разрыва актриса согласилась откровенно рассказать о причинах решения, которое тяжело далось супругам. Дарья уверяет, что, в первую очередь, причиной развала семьи стали ее внутренние личные переживания. В какой-то момент Мороз почувствовала опустошенность и усталость от всего происходящего.

"Я вошла в стену такую, совсем глухую", – откровенничает знаменитость.

Дарья отметила, что, несмотря на все разногласия, супруги старались сохранить семью. Их обоих очень волновала реакция единственной наследницы Ани. Родители не хотели травмировать любимого ребенка и пытались наладить отношения.

На ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" знаменитость призналась, что им с Константином пришлось пережить несколько провальных попыток спасти брак. В конце концов, Дарья решила: хватит, этим отношениям суждено закончиться.

Стоит отметить, что Богомолов недолго страдал по своей бывшей супруге. Режиссер с головой погрузился в новые отношения с тогда еще замужней телеведущей Ксенией Собчак. В итоге пара поженилась. К слову, недавно Константин чуть неспустил с лестницы донимавшего его возлюбленную фаната. Инцидент произошел на премьере киноленты "Чернобыль".

Ольга ФЕДОРОВА

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