Актрисе Веденской сделали предложение в эфире шоу "Судьба человека"

Актрисе Веденской сделали предложение в эфире шоу "Судьба человека"
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кинозвезда не была готова к такому развитию событий

26 мая в эфир выходит выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого стала актриса Анастасия Веденская. В студии проекта внезапно появился избранник актрисы – артист Максим Онищенко. Возлюбленный кинозвезды сделал ей предложение на глазах у тысяч россиян.

Веденская не была готова к такому развитию событий.

"Он не должен был приходить на передачу! Вы прикалываетесь, что устраиваете тут?!" – эмоционально отреагировала Анастасия.

Актриса добавила, что боится этого серьезного шага. Знаменитость обуяли страхи и сомнения – вдруг союз в скором времени распадется.

Звезда российских сериалов не смогла сдержать слез. В итоге она приняла помолвочное кольцо, согласившись вступить в брак с Онищенко.

Напомним, у Веденской уже есть опыт семейных отношений. В 2004 году она вышла замуж за актера Владимира Епифанцева. Супругу Анастасия подарила двоих сыновей – Гордея и Орфея.

Однако в 2018 году артисты развелись. Причиной разрыва стали многочисленные измены Епифанцева. Так, например, одной из любовниц актера была близкая подруга Веденской Анна Цуканова-Котт.

Анастасия сообщила нынешнему избраннику, что экс-супругу было сложно с ней жить. Но Онищенко не стал отступать.

Напомним, в 2006 году Веденская окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она сыграла в таких кинокартинах, как "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Истребители: Последний бой", "Роковое наследство" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей