В СМИ появились слухи о тайной перевозке Ефремова в Москву

В СМИ появились слухи о тайной перевозке Ефремова в Москву
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актер будет давать показания с браслетом на ноге

Михаил Ефремов, приговоренный к заключению на 8 лет за аварию, в которой погиб человек, находится в Москве. Об этом рассказали осведомленные источники.

Когда актер доставлен в столицу не известно. Журналисты только узнали, что на ноге у знаменитости браслет, надетый одним из сотрудников ФСИН,Он то и проговорился коллегам, что видел Михаила Олеговича.

По его словам, Ефремов дает показания по делу о запрещенных веществах, возбужденному тогда же, когда завели и по смертельному ДТП. Во время этих следственных действий артисту, признанному свидетелем, позволили жить дома, но под арестом.

Такие процедуры могут сильно затянуться. И пока они идут, Ефремов  сможет даже гулять по улице, на расстоянии не дальше, чем 1 км от места, где находится.

Один из знакомых актера косвенно подтвердил, что тот обитает не на зоне в Белгороде, куда был отправлен после суда. Письма, которые отправляли ему друзья, возвращаются оттуда.

"То есть нет его там, но где он, я точно не знаю, ходят разговоры, что в Москве",

– отметил в беседе с корреспондентом "КП" Владимир Мисюров.

Есть информация, будто Ефремов сотрудничает со следствием и собирается назвать дилеров. И по программе защиты свидетелей находится на особом положении.

В колонии актеру грозит опасность, вот его и перевезли в Москву под домашний арест и надели браслет, помогающий наблюдать, где он. Знаменитость будет в столице "максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок", отметил другой источник, не желающий, чтобы его имя было озвучено.

Благодаря  сведениям, которые предоставил артист, уже известны "крупные фигуры". И теперь Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение из заключения. Пока же он выходит на улицу, маскируясь – "чтобы его не узнали", цитирует собеседника  "Комсомольская правда".

Высказался по этому поводу и юрист Дмитрий Кузьмичев. Он заявил, что Михаил Ефремов сейчас на самом деле  находится в Москве, передает телеканал "360".

Однако всю эту информацию в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области назвали "недействительной". Там заявили, что "осужденный Ефремов в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении", приводит комментарий РИА "Новости".   

Не так давно  актер дал первое интервью из заключения. Он рассказал, чем теперь занимается, как его самочувствие, и раскрыл правду о разладе с женой.

Фоторепортаж
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Кадр из фильма &#34;Граница. Таёжный роман&#34; (2000)&#34; Кадр из фильма &#34;Книга мастеров&#34; (2009)
Кадр из фильма &#34;День выборов&#34; (2007) Кадр из фильма &#34;Золотой телёнок&#34; (2005) Кадр из фильма &#34; Олимпийская деревня&#34;
Полина ДОРОЖКИНА

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гость
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Xepня какая то, дак отпустите вообще урода этого, пусть бухать дальше идет, людей давит на макаче своей, бухой.
ГостьМАРИНА
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Это было ясно заранее У него денег до хрена А деньги как известно все делают ВОЗМОЖНОЕ И НЕ ВОЗМОЖНОЕ Поэтому он очень быстро будет на свободе Вот только человека НЕТ и ничего не сделаеш Алкоголик на свободеЭто все заранее знали
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