Момент попал на камеру

25 мая Кристина Орбакайте с размахом отпраздновала свой юбилей. Певице исполнилось 50 лет. По этому случаю была организована вечеринка, которую посетили многие представители российского шоу-бизнеса. Безусловно, не обошлось без неловких ситуаций.

Главными гостями на дне рождения Орбакайте были ее родные – супруг Михаил Земцов с дочерью Клавдией, мать Алла Пугачева с Максимом Галкиным, отец Миколас Орбакас, сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров. Также поздравить артистку пришли Филипп Киркоров, Борис Моисеев, Александр Ревва, Валерия, Иосиф Пригожин и другие знаменитости.

Все присутствующие осыпали виновницу торжества комплиментами. В развлекательную часть мероприятия вошли зажигательные танцы и музыкальные номера.

Как и принято на любом подобном празднике, в конце вечера был презентован огромный торт. Вот здесь-то и произошел казус, передает "7 дней".

Когда один из гостей попытался разрезать четырехъярусный торт, у него ничего не вышло. Неловкий момент попал на камеру.

"Это какой-то фокус", – произнес кто-то.

Другие гости внимательно наблюдали за происходящим, желая поскорее попробовать праздничное угощение.

"Он что, совсем не режется?" – поинтересовались из толпы.

Неизвестно, как удалось решить эту проблему, так как на данном моменте запись обрывается. Но, вероятнее всего, неловкий инцидент не испортил впечатления от грандиозной вечеринки.

Ранее стало известно о том, что Владимир Пресняков трогательно поздравил Орбакайте с 50-летием.