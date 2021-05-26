Развод и новые отношения: что известно о личной жизни звезды "Ворониных" Дужникова

Развод и новые отношения: что известно о личной жизни звезды "Ворониных" Дужникова
Станислав Дужников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер может похвастаться доверительными отношениями с дочерью от первого брака

Станислав Дужников известен по ролям в таких кинокартинах, как "ДМБ", "Воронины", "Каменская", "Турецкий гамбит" и других.

Дужников учился в Саранском училище культуры на факультете режиссуры культурно-массовых мероприятий. Затем актер поступил в Московский институт современного искусства. В какой-то момент Станислав решил попробовать свои силы в Театральном училище имени Щукина. Стать студентом престижного учреждения он смог только с четвертого раза.

В 1995 году артист дебютировал в кино. Будущая звезда получила эпизодическую роль в фильме "Барышня-крестьянка". Популярность и всенародная любовь пришли к Дужникову после того, как он исполнил роль Толи Пистемеева в картине "ДМБ".

Первой супругой Станислава стала актриса Кристина Бабушкина. В браке родилась дочь Устинья. В 2012 году артисты приняли решение развестись. Их супружеские отношения продлились семь лет.

В 2013 году Дужников начал встречаться с флористом Катериной Волгой. Пара состоит в отношениях и по сей день.

Звезда ситкома "Воронины" буквально боготворит избранницу. Как рассказывала женщина в одном из интервью, актер во всем помогает ей, передает "Комсомольская Правда".

Знаменитость постоянно поддерживает связь с дочерью от предыдущих отношений. Встречаясь с Устиньей, артист никогда не жалеет для нее похвал, так как хочет, чтобы наследница была уверена в себе.

Дужников нашел особый подход к ребенку. Дочь относится к отцу как к лучшему другу, доверяя ему свои секреты.

В апреле этого года стало известно о том, что Станислава экстренно госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей