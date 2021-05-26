Мальчик успешно окончил первый класс

Евгений Миронов не из тех, кто любит освещать свою личную жизнь в социальных сетях. Только в прошлом году году общественность узнала, что у звезды отечественного кинематографа есть сын Петр, которого актеру родила суррогатная мать. Актер, долгое время скрывавший мальчика от публики, решил наконец показать, как выглядит его наследник.

В "Инстаграме" Миронова появился свежий снимок Пети. На опубликованном фото мальчик держит в руках множество дипломов, а на его шее красуются несколько медалей. Оказалось, что Петр уже ходит в школу.

"Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!"

– подписал снимок актер.

Для многих поклонников новость о том, что у Миронова есть наследник, стала сюрпризом. Другие же отметили, что мальчик растет маленькой копией артиста.

"Не знала, что у Вас есть сын", "Поздравляю! Отличных каникул сыну! У замечательного отца растет прекрасный сын!", "Боже мой! А я и не знала , что у вас есть сын! Как я рада!Самых наилучших пожеланий", "Круто как! Мальчик похож на вас, поздравляю!", "Петр, папина копия и гордость конечно. Прекрасный малыш",

– написали в комментариях удивленные подписчики.

Напомним, что актер никогда не был женат. О наличии сына общество узнало, когда Миронов-младший появился с отцом на премьере мультфильма.

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