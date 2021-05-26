Эппле назвала "показательной поркой" решение Украины по российским звездам

Эппле назвала "показательной поркой" решение Украины по российским звездам
Жанна Эппле. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка уже несколько лет не может попасть в Незалежную

Русофобская политика украинского государства призвана отыскивать угрозу национальной безопасности страны во всем, что связано с Россией. Так, в какой-то момент на Украине решили, что наши знаменитости представляют собой большую опасность для Незалежной. По мнению одной из неугодных на Украине персон, Жанны Эппле, таким образом киевские власти повышают резонанс своих странных решений.

Звезда популярных в России телесериалов "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Оборванная мелодия", "Беглые родственники" и других рассказала, что вот уже как три года не имеет права находиться на территории Украины.

"Именно на нас, на медийных людях шоу-бизнеса, развлечений устроили такую показательную порку", – сокрушается знаменитость в беседе с корреспондентом "Пятого канала".

 

 

При этом артистка призналась, что с течением времени уже свыклась с мыслью, что на Украине ей не рады. Впрочем, историю с "черными списками" Незалежной звезда до сих пор считает весьма "грустной ситуацией".

Жанна рассказала, что ее многое связывает с этим некогда братским государством. Артистка некоторое время жила на Украине и очень любит эту страну. Эппле не теряет надежды, что здравый смысл возобладает, и отношения между двумя государствами нормализуются. Артистка призывает народы "любить друг друга" и отказаться от бесполезной и разрушительной вражды.

Ранее сообщалось, что "черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов. В Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость248951
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ей то что за печаль,здесь ни кто не помнит там и <цензура>... не нужна!
Андрей
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Николай
Эпплеб народы может и любят друг-друга (когда они действительно друзья), только вот руководство у одного из них нанес соседу большую рану...А когда народ одной страны молчит когда "кто-то из своих" лезит к соседу и не дает ему решать свои проблемы самостоятельно, мало того даже силой вредит (а этот народ молчит), то такой народ (этого друга) становится причастен к беде соседа. По-этому пускай такой народ сидит дома, чем ходил-бы в гостях к соседу (которому нанёс и накликал беду).
вы сами себе беду накликали-дебилы
Николай
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Эпплеб народы может и любят друг-друга (когда они действительно друзья), только вот руководство у одного из них нанес соседу большую рану...А когда народ одной страны молчит когда "кто-то из своих" лезит к соседу и не дает ему решать свои проблемы самостоятельно, мало того даже силой вредит (а этот народ молчит), то такой народ (этого друга) становится причастен к беде соседа. По-этому пускай такой народ сидит дома, чем ходил-бы в гостях к соседу (которому нанёс и накликал беду).
Гость249614
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С такими друзьями из россии и врагов не надо.(деджень.)
Гость249346
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Главная угроза народу Украины - бандеровцы из Галиции, которые захватили власть путем вооруженного переворота. А хохлы терпят этих ублюдков.
гость
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Незалежной угрожает не еврей, а жидо-бандеровец президент Зеленский!!! Для ясности - я еврей из Израиля!!!
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