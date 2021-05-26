Артистка уже несколько лет не может попасть в Незалежную

Русофобская политика украинского государства призвана отыскивать угрозу национальной безопасности страны во всем, что связано с Россией. Так, в какой-то момент на Украине решили, что наши знаменитости представляют собой большую опасность для Незалежной. По мнению одной из неугодных на Украине персон, Жанны Эппле, таким образом киевские власти повышают резонанс своих странных решений.



Звезда популярных в России телесериалов "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Оборванная мелодия", "Беглые родственники" и других рассказала, что вот уже как три года не имеет права находиться на территории Украины.

"Именно на нас, на медийных людях шоу-бизнеса, развлечений устроили такую показательную порку", – сокрушается знаменитость в беседе с корреспондентом "Пятого канала".

При этом артистка призналась, что с течением времени уже свыклась с мыслью, что на Украине ей не рады. Впрочем, историю с "черными списками" Незалежной звезда до сих пор считает весьма "грустной ситуацией".

Жанна рассказала, что ее многое связывает с этим некогда братским государством. Артистка некоторое время жила на Украине и очень любит эту страну. Эппле не теряет надежды, что здравый смысл возобладает, и отношения между двумя государствами нормализуются. Артистка призывает народы "любить друг друга" и отказаться от бесполезной и разрушительной вражды.

Ранее сообщалось, что "черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов. В Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов.