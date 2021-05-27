Будет суд: Манижа ополчилась на "раскрывший" ее покровителей в Кремле журнал

Будет суд: Манижа ополчилась на "раскрывший" ее покровителей в Кремле журнал
Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку взбесила порочащая честь заметка

Певица Манижа обрела огромную популярность после сопровождавшегося чередой скандалов выступления на "Евровидении". Звезда заняла девятое место в конкурсе. Теперь артистке приходится бороться с излишним вниманием журналистов, которые зачастую не стремятся проверять вбрасываемые в медиа факты.

Несколько месяцев назад по телеграм-каналам со ссылкой на слухи и сплетни начала гулять информация о том, что у таджикской певицы есть тайные спонсоры и покровители. Манижа не стала реагировать на третьесортные источники информации. Однако внезапно отбомбившие свое сплетни решил перепечатать известный журнал Wonderzine. Тут уж артистка не стерпела.

Издание привело информацию из телеграм-каналов, согласно которой Манижу проталкивал вперед аж один из руководителей администрации президента, а еще влиятельный бизнесмен и близкий друг нашего главнокомандующего. Эти двое высокопоставленных мужчин в свое время свели знакомство с дядей артистки Акмалом Усмановым. Результатом этих связей и стало попадание певицы на популярный европейский конкурс.

Саму артистку подобного рода заявления сильно раздражают. Еще в прошлом месяце в эфире ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" она назвала такие слухи бредом и подчеркнула, что ее дядя не имеет никакого отношения к музыкальной карьере племянницы.

Судя по всему, расплачиваться за вбросы в информационное пространство придется редакции Wonderzine. На своей странице в "Инстаграм" Манижа объявила, что не оставит журналистов безнаказанными. Юристы артистки уже готовят иск в суд.

К слову, недавно певица раскрыла настоящее отношение к ней иностранцев на "Евровидении". Артистка отметила, что ее композиция вызвала отклик в сердцах многих людей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ГостьАндрей.
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Ну почему какие то чурки качают права в НАШЕЙ СТРАНЕ ??! Пусть валит к себе на родину и там выступает. Там ей быстро башку открутят. А мы добрые, всякую мразь терпим. Какое она имеет отношение к России ??! НИКАКОЕ !!!
гость
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Чё на девку насели нацики? Она не виновата что не русская, спела и спела. Не нравится сами nиzдyйте, чё слабо лохи? Ё6ла завалите, школоло.
Гость250227
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Дожились пеню Русская женщина от России! представляет таджичка которая к русским и близко никакого отношения не имеет ни по вере ни по языку.Да видно много русских мальчишек и девчонок умело так и не познав радость материнства с начала 90 годов от таджикского героина что даже на кокурс представить некого!
Гость1945ПОБЕДА
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Ну какая она певица и артистка"!!!!!! пучеглазка - однозначно и никак иначе!!!!!!
Гость1945ПОБЕДА
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Ну какая она певица и артистка"!!!!! Пучеглазка - однозначно и никак иначе!!!!
Гость250038
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маниже надо петь на алайском базаре только там ее место
Гость megafon ritajl.
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Гость249955
А когда Русские Женщины подадут на эту прохиндейку в суд за оскорбление чести и достоинства?!!!!!!!!!
А в чем состоит это оскорбление? Я действительно не в курсе.
Гость249955
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А когда Русские Женщины подадут на эту прохиндейку в суд за оскорбление чести и достоинства?!!!!!!!!!
Гость249953
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А когда Русские Женщины подадут на эту прохиндейку в суд за оскорбление чести и достоинства?!!!!!!!!!
Гость249954
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А когда Русские Женщины подадут на эту прохиндейку в суд за оскорбление чести и достоинства?!!!!!!!!!
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